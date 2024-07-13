Найкращі генератори 2024 року: який обрати
Відключення світла стали сумною реальністю для українців. В цій статті ми допоможемо вам з вибором генератора, який відповідає вашим потребам та бюджету. Ознайомтеся з популярними моделями, їхніми перевагами та недоліками, а також з корисними порадами для вдалої покупки. Про це пише ITC.ua.
Поради щодо вибору:
1.1. Розрахунок потужності:
- Визначте сумарну потужність усіх приладів, які ви будете підключати до генератора.
- Додайте до отриманого значення 20-30% запасу потужності.
- Для живлення невеликих побутових пристроїв знадобиться 2-3 кВт, а для великого будинку - 10 кВт і більше.
- Зверніть увагу на пускову та номінальну потужність.
1.2. Види палива:
- Бензинові: найпоширеніші, компактні, доступні за ціною, але не дуже економні та потребують частої заправки.
- Дизельні: надійні, економні, з більшим моторесурсом, підходять для тривалого використання, але шумніші та дорожчі за бензинові.
- Газові: підключаються до магістрального газопроводу або потребують балонів, економні, тихі, але не завжди доступні через необхідність підведення газу.
- Комбіновані: працюють на бензині або газі, дають більше гнучкості.
1.3. Тип запуску:
- Ручний: потребує зусиль для запуску, бюджетний варіант.
- Електростартер: зручний запуск за допомогою кнопки.
- Автоматичний запуск (ATS): генератор вмикається автоматично при відключенні електроенергії, як ДБЖ.
1.4. Додаткові функції:
- Колеса та ручка: полегшують транспортування.
- Захисний кожух: знижує рівень шуму.
- Індикатор рівня палива: допомагає контролювати залишок палива.
- Лічильник мотогодин: дозволяє відстежувати час роботи генератора.
- Вихід USB: дає можливість заряджати гаджети.
1.5. Рівень шуму:
Зверніть увагу на рівень шуму генератора, особливо якщо плануєте використовувати його в житловій зоні.
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Рейтинг кращих генераторів в Україні 2024 року:
(Зверніть увагу, що цей рейтинг ґрунтується на популярності моделей та доступних характеристиках, і може не відповідати вашим індивідуальним потребам. Обов'язково проведіть власне дослідження перед покупкою)
- Konner&Sohnen BASIC KSB 22i S: компактний, тихий, економний, але з меншим баком (Ціна: 21-36 тис. грн).
- EcoFlow Smart Generator (Dual Fuel): комбінований генератор з керуванням через додаток та автоматичним запуском, але габаритний (Ціна: від 35 970 грн).
- Hyundai HHY1050Si: компактний, тихий, підходить для базових потреб (Ціна: 14 150-16 800 грн).
- Karcher PGG 6/1: оптимальний за співвідношенням ціни та можливостей, підходить для дому чи котеджу (Ціна: 26 299-43 999 грн).
- ITC Power GG3300F: бюджетний варіант для живлення будинку (Ціна: 12-18 тис. грн).
- Vulkan SC13000-III: потужний генератор для великих потреб, може генерувати як однофазний, так і трифазний струм (Ціна: від 110 тис. грн).
Нагадаємо, ми вже писали, які прилади категорично не можна підключати до генератора.
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