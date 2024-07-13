Найкращі генератори 2024 року: який обрати

Відключення світла стали сумною реальністю для українців. В цій статті ми допоможемо вам з вибором генератора, який відповідає вашим потребам та бюджету. Ознайомтеся з популярними моделями, їхніми перевагами та недоліками, а також з корисними порадами для вдалої покупки. Про це пише ITC.ua.

Поради щодо вибору:

1.1. Розрахунок потужності:

Визначте сумарну потужність усіх приладів, які ви будете підключати до генератора.

Додайте до отриманого значення 20-30% запасу потужності.

Для живлення невеликих побутових пристроїв знадобиться 2-3 кВт, а для великого будинку - 10 кВт і більше.

Зверніть увагу на пускову та номінальну потужність.

1.2. Види палива:

Бензинові: найпоширеніші, компактні, доступні за ціною, але не дуже економні та потребують частої заправки.

Дизельні: надійні, економні, з більшим моторесурсом, підходять для тривалого використання, але шумніші та дорожчі за бензинові.

надійні, економні, з більшим моторесурсом, підходять для тривалого використання, але шумніші та дорожчі за бензинові. Газові: підключаються до магістрального газопроводу або потребують балонів, економні, тихі, але не завжди доступні через необхідність підведення газу.

підключаються до магістрального газопроводу або потребують балонів, економні, тихі, але не завжди доступні через необхідність підведення газу. Комбіновані: працюють на бензині або газі, дають більше гнучкості.

1.3. Тип запуску:

Ручний: потребує зусиль для запуску, бюджетний варіант.

Електростартер: зручний запуск за допомогою кнопки.

зручний запуск за допомогою кнопки. Автоматичний запуск (ATS): генератор вмикається автоматично при відключенні електроенергії, як ДБЖ.

1.4. Додаткові функції:

Колеса та ручка: полегшують транспортування.

Захисний кожух: знижує рівень шуму.

Індикатор рівня палива: допомагає контролювати залишок палива.

Лічильник мотогодин: дозволяє відстежувати час роботи генератора.

Вихід USB: дає можливість заряджати гаджети.

1.5. Рівень шуму:

Зверніть увагу на рівень шуму генератора, особливо якщо плануєте використовувати його в житловій зоні.

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Рейтинг кращих генераторів в Україні 2024 року:

(Зверніть увагу, що цей рейтинг ґрунтується на популярності моделей та доступних характеристиках, і може не відповідати вашим індивідуальним потребам. Обов'язково проведіть власне дослідження перед покупкою)

Konner&Sohnen BASIC KSB 22i S: компактний, тихий, економний, але з меншим баком (Ціна: 21-36 тис. грн).

компактний, тихий, економний, але з меншим баком (Ціна: 21-36 тис. грн). EcoFlow Smart Generator (Dual Fuel): комбінований генератор з керуванням через додаток та автоматичним запуском, але габаритний (Ціна: від 35 970 грн).

комбінований генератор з керуванням через додаток та автоматичним запуском, але габаритний (Ціна: від 35 970 грн). Hyundai HHY1050Si: компактний, тихий, підходить для базових потреб (Ціна: 14 150-16 800 грн).

компактний, тихий, підходить для базових потреб (Ціна: 14 150-16 800 грн). Karcher PGG 6/1: оптимальний за співвідношенням ціни та можливостей, підходить для дому чи котеджу (Ціна: 26 299-43 999 грн).

ITC Power GG3300F: бюджетний варіант для живлення будинку (Ціна: 12-18 тис. грн).

бюджетний варіант для живлення будинку (Ціна: 12-18 тис. грн). Vulkan SC13000-III: потужний генератор для великих потреб, може генерувати як однофазний, так і трифазний струм (Ціна: від 110 тис. грн).

Нагадаємо, ми вже писали, які прилади категорично не можна підключати до генератора.

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