Лоджія і балкон це не одне і те ж: мовознавець пояснив різницю

У багатьох в Україні існує змішання термінів "лоджія" та "балкон", хоча вони відносяться до різних конструкцій.

Відомий мовознавець Олександр Авраменко роз’яснив ключову різницю, що відрізняє ці два поняття.

"На відміну від балкона, лоджія не виступає зі стіни будинку", – зазначив Авраменко.

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В українській мові термін "лоджія" відноситься до частини будівлі, яка є відкритою зі сторони фасаду і входить у загальний простір будинку, як підкреслив експерт з мови.

"Тому не плутайте слова лоджія і балкон. Це різні речі", – резюмував мовознавець.

Нагадаємо, раніше мовознавці пояснили, у яких випадках правильно вживати слово "білет", а у яких – "квиток".

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