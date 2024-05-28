Лоджия и балкон это не одно и то же: языковед объяснил разницу

У многих в Украине существует смешение терминов "лоджия" и "балкон", хотя они относятся к разным конструкциям.

Известный языковед Александр Авраменко разъяснил ключевую разницу, отличающую эти два понятия.

"В отличие от балкона, лоджия не выступает из стены дома", – отметил Авраменко.

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В украинском языке термин "лоджия" относится к части здания, которая является открытой со стороны фасада и входит в общее пространство дома, как подчеркнул эксперт по языку.

"Поэтому не путайте слова лоджия и балкон. Это разные вещи", – резюмировал языковед.

Напомним, ранее языковеды объяснили, в каких случаях правильно употреблять слово "билет", а в каких - "билет".

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