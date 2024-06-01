Хто винен у цій ДТП з обгоном: задача на знання ПДР (відео)

Дехто з водіїв нехтує правилами дорожнього руху під час виконання обгону. Це може призвести до аварії.

Хто винен у цій ДТП? Про це розповіли auto_pdr.ua.

У прикладі наведено два легкових автомобілі, які виконують обгін вантажівки з виїздом на смугу зустрічного руху. Один з водіїв встигає перестроїтися, інший потрапляє в аварію.

Читайте також: Хто з водіїв має право проїхати перехрестя у такій ситуації: задача на знання ПДР (відео)

Водій чорного автомобіля першим подав сигнал покажчиком повороту про намір здійснити обгін. Він міг передумати, коли побачив, що і водій синього автомобіля пішов на обгін. У водія синього автомобіля не залишилося шляхів для відходу через дії водія чорної автівки.

Водій транспортного засобу, який виконує обгін, може залишитися на смузі зустрічного руху, якщо після повернення на раніше займану смугу йому доведеться знову розпочати обгін, за умови, що він не створить небезпеки зустрічним транспортним засобам, а також не перешкоджатиме транспортним засобам, які рухаються за ним з більш високою швидкістю.

Водій синього авто повинен був розрахувати безпечну відстань для обгону, і карман між вантажівками він вже проїхав.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!