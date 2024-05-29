Кто из водителей встал на стоянку неправильно: тест на знание ПДД (видео)

Некоторые водители пренебрегают правилами дорожного движения во время стоянки. Это касается как водителей легковых автомобилей, так и грузовых.

Какое транспортное средство поставлено на стоянку неправильно? Об этом рассказали auto_pdr.ua.

В примере приведена стоянка грузового и легкового автомобиля. Один из них нарушает ПДД.

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В частности, в задаче присутствует знак 7.6.2, указывающий, что стоянка в этом месте разрешена исключительно легковым автомобилям и мотоциклам. Таким образом, водитель грузового автомобиля встал на стоянку с нарушением ПДД.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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