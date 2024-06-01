Які революційні зміни чекають на старшокласників з 2027 року: пояснює заступник міністра

Починаючи з 2027 року, в Україні буде введено нову систему середньої освіти, яка триватиме три роки і буде орієнтована на професійну підготовку старшокласників. Ця ініціатива торкнеться учнів 10-12 класів.

Андрій Сташків, заступник міністра освіти та науки, поділився з 24 каналом деталями про нововведення. Він розказав про типи навчальних закладів, які прийматимуть учнів під час реформи, та описав ключові аспекти цих змін.

Де навчатимуться старшокласники

У 2027 році десятикласники в Україні будуть вступати до нововведених освітніх установ:

Академічні ліцеї;

Професійні коледжі.

Ці інституції пропонуватимуть освіту згідно з оновленими стандартами, які незабаром планує затвердити уряд. Оновлення включатиме інноваційні методики навчання та організації навчального процесу.

Зокрема, у старших класах буде запроваджено профільне навчання, що передбачає спеціалізовані програми з основними, базовими та поглибленими курсами з окремих предметів. Учні також отримають можливість самостійно обирати додаткові предмети для вивчення, – повідомив Сташків.

Іншою значущою зміною стане введення додаткового, десятого класу, який стане адаптаційним роком. Таким чином, загальна тривалість навчання збільшиться до 12 років, що відповідає освітнім стандартам багатьох країн Європейського Союзу та світу, – додав заступник керівника МОН.

Школи повинні допомагати обирати професію

Відповідно до інформації Міністерства освіти, студенти в Україні зіткнулися з обмеженим вибором у своєму навчальному процесі. Близько 70% студентів отримують освіту в гуманітарній сфері. Водночас, школи стикаються з нестачею необхідних ресурсів для поліпшення якості навчання в сферах природничих наук та інформаційних технологій.

Школи мають відігравати ключову роль у підтримці молоді у виборі професійного шляху, особливо в умовах, коли ринок праці швидко еволюціонує. У часи військових дій, країна стикається з викликами у фінансуванні освіти, особливо коли мова йде про спеціальності, які можуть не знайти застосування у майбутньому.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про плюси і мінуси індивідуального навчання.

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