Які пільги на комуналку мають військовослужбовці

Учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни та члени сімей загиблих військовослужбовців мають право на суттєву пільгу – зменшення розміру оплати за комунальні послуги. Про це пише 24 tv.ua

Розмір пільги:

Учасники бойових дій: 75% знижки.

75% знижки. Люди з інвалідністю, набутою внаслідок участі у військових діях: 100% знижки.

100% знижки. Члени сімей загиблих: 50% знижки.

Для отримання пільги:

Зверніться до Пенсійного фонду України (ПФУ). Напишіть заяви:

про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги;

про надання пільг на оплату ЖКП, у тому числі і придбання твердого палива, скрапленого газу.

Надайте:

паспорт;

підтверджувальні документи (посвідчення учасника бойових дій, інвалідності, свідоцтво про смерть члена сім'ї);

РНОКПП.

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Заяву можна подати:

Офлайн: у будь-якому відділенні ПФУ.

у будь-якому відділенні ПФУ. Онлайн: через електронний портал Пенсійного фонду.

Важливо!

Знижка надається на всі види комунальних послуг, окрім послуг з вивезення побутового сміття.

Для отримання пільги на придбання твердого палива або скрапленого газу необхідно додатково звернутися до органів соціального захисту населення.

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