Какие льготы на коммуналку имеют военнослужащие

Участники боевых действий, люди с инвалидностью в результате войны и члены семей погибших военнослужащих имеют право на существенную льготу – уменьшение размера оплаты за коммунальные услуги. Об этом пишет 24 tv.ua

Размер льготы:

Участники боевых действий: 75% скидки.

75% скидки. Люди с инвалидностью, приобретенной в результате участия в военных действиях: 100% скидки.

100% скидки. Члены семей погибших: 50% скидки.

Для получения льготы:

Обратитесь в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Напишите заявления:

о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы;

о предоставлении льгот на оплату ЖКУ, в том числе и приобретение твердого топлива, сжиженного газа.

Предоставьте:

паспорт;

подтверждающие документы (удостоверение участника боевых действий, инвалидности, свидетельство о смерти члена семьи);

РНОКПП.

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Заявление можно подать:

Оффлайн: в любом отделении ПФУ.

в любом отделении ПФУ. Онлайн: через электронный портал Пенсионного фонда.

Важно!

Скидка предоставляется на все виды коммунальных услуг, кроме услуг по вывозу бытового мусора.

Для получения льготы на приобретение твердого топлива или сжиженного газа необходимо дополнительно обратиться в органы социальной защиты населения.

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