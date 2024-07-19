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Какие льготы на коммуналку имеют военнослужащие

Цихоцкая Мария

Какие льготы на коммуналку имеют военнослужащие
Участники боевых действий, люди с инвалидностью в результате войны и члены семей погибших военнослужащих имеют право на существенную льготу – уменьшение размера оплаты за коммунальные услуги

Участники боевых действий, люди с инвалидностью в результате войны и члены семей погибших военнослужащих имеют право на существенную льготу – уменьшение размера оплаты за коммунальные услуги. Об этом пишет 24 tv.ua

Размер льготы:

  • Участники боевых действий: 75% скидки.
  • Люди с инвалидностью, приобретенной в результате участия в военных действиях: 100% скидки.
  • Члены семей погибших: 50% скидки.

Для получения льготы:

  1. Обратитесь в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
  2. Напишите заявления:
  • о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы;
  • о предоставлении льгот на оплату ЖКУ, в том числе и приобретение твердого топлива, сжиженного газа.
  1. Предоставьте:
  • паспорт;
  • подтверждающие документы (удостоверение участника боевых действий, инвалидности, свидетельство о смерти члена семьи);
  • РНОКПП.

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Заявление можно подать:

  • Оффлайн: в любом отделении ПФУ.
  • Онлайн: через электронный портал Пенсионного фонда.

Важно!

  • Скидка предоставляется на все виды коммунальных услуг, кроме услуг по вывозу бытового мусора.
  • Для получения льготы на приобретение твердого топлива или сжиженного газа необходимо дополнительно обратиться в органы социальной защиты населения.

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