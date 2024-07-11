Як врятувати троянди від трипсів: поради городників
Ваші троянди раптово втратили красу? Пелюстки чорніють, бутони засихають, а квіти виглядають ніби "обгризені"?
Це вірна ознака того, що ваш розарій атакували трипси - мікроскопічні, але дуже живучі шкідники.
Не хвилюйтесь, ви не винні! Ці комахи, яких налічується понад 6 тисяч видів, рано чи пізно з'являються на будь-яких рослинах. Про це пише Уніан.
Що таке трипси?
Це крихітні комахи, яких майже неможливо розгледіти неозброєним оком (розмір 0,5-3 мм). Їх існує багато видів, і більшість з них є шкідниками. Трипси харчуються соком рослин, проколюючи їх, а потім відкладають личинки на листя або в тканини.
Чим небезпечні трипси?
- Переносять вірусні інфекції.
- Відкривають доступ для небезпечних мікроорганізмів і грибків.
- Швидко розмножуються протягом року.
- Можуть адаптуватися до інсектицидів.
- Деякі види охороняють своїх личинок і залишають мітки для родичів.
Найнебезпечнішими вважаються:
- Західні квіткові трипси
- Чорні трипси
- Американські трипси
- Розанні трипси
- Драценові трипси
- Тютюнові трипси
Як розпізнати трипсів на трояндах?
- Білуваті або сріблясті плями на листках.
- Пилок обсипається сам по собі.
- Засихаючі і чорніючі пелюстки.
- "Обгризені" квіти.
- Скупчення комах на тильному боці листка (при сильному зараженні).
- Обсипання бутонів і зав'язей.
- Липкість листя.
Щоб переконатися в наявності трипсів:
- Зірвіть квітку і струсіть її над білим аркушем паперу.
- Покладіть біля рослини шматочок яблука або огірка.
Якщо ви помітили шкідників, не зволікайте з діями!
Народні засоби боротьби з трипсами:
- Настій часнику або цибулі: 4 ст. л. подрібненого часнику або цибулі залити 1 л води, настояти добу, процідити і обробити рослини.
- Настій кульбаб: 1 кг листя або коріння залити 10 л води, настояти 3 години, процідити і обприскати.
- Настій чорнобривців: Висушені квіти щільно утрамбувати, залити водою, настояти 2 доби, процідити і обробити.
Обробляти троянди потрібно в суху похмуру погоду, повторюючи обприскування після дощу.
Важливо! Ці методи потребують регулярного застосування та чергування настоїв.
Якщо народні засоби не допомагають, доведеться використовувати інсектициди.
Рекомендації щодо застосування інсектицидів:
- Обробляти троянди між хвилями цвітіння.
- Використовувати різні діючі речовини, щоб шкідники не виробляли імунітет.
- Дотримуватися інструкції з використання препарату.
Нагадаємо, ми вже писали про кращі поради для вирощування вибагливих квітів вдома.
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