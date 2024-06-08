Як зробити макіяж водостійким: візажисти діляться секретами

Літо славиться не лише спекою, але й мінливістю погоди. Несподіваний дощ може застати зненацька, зіпсувавши не лише настрій, але й макіяж. Як зберегти красу та впевненість навіть під час зливи? Ось кілька порад від Obozми :

Сила кремів:

Віддайте перевагу кремовим текстурам. Вони краще лягають на шкіру та стійкі до вологи. Проте, не перестарайтеся з кількістю косметики. В дощову погоду легкий макіяж виглядатиме краще й витримає будь-які випробування.

Закріплення - запорука стійкості:

Спеціальна пудра - ваш рятівник. Нанесіть її пухнастим пензлем на обличчя, шию та декольте, щоб створити ефект бархатистої шкіри та зафіксувати макіяж.

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Акцент на губах:

В дощовий день зробіть акцент на губах, адже помада стійкіша до вологи, ніж тіні чи туш. Виберіть яскраві,насичені відтінки, які піднімуть вам настрій та підкреслять вашу красу.

Не забудьте про гігієну:

Волога та спека - сприятливе середовище для розмноження бактерій. Тому в такі дні особливо важливо дбати про чистоту. Вмивайте обличчя двічі на день м'яким засобом, регулярно мийте руки та не торкайтесь обличчя.

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