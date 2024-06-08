Як правильно поливати помідори, щоб був хороший врожай: підказки городників

Помідори, хоч і посухостійкі рослини, потребують грамотного поливу для отримання щедрого врожаю. Ця стаття розкриє секрети догляду за томатами, які допоможуть вам виростити здорові та плодоносні кущі.

Правильний режим поливу:

До цвітіння:

Частота: 1 раз на тиждень

Об'єм води: 1 л на кущ

Температура води: тепла (не холодна)

Спосіб поливу: під корінь

Після цвітіння та початку формування плодів:

Частота: 1 раз на 5 днів

Об'єм води: 2-3 л на кущ (залежно від погоди)

Спосіб поливу: у рови між рядками

Важливі нюанси:

Уникайте поливу дощуванням

Це може призвести до грибкових захворювань та уповільнити дозрівання плодів.

Мульчування або підгортання

Після вечірнього поливу рекомендується замульчувати ґрунт або підгорнути кущі для збереження вологи.

Підгортання

Сприяє розвитку додаткових коренів та збільшує врожайність. Проводиться в два етапи: до цвітіння та під час цвітіння (на 10-20 см).

Полив у канавки

Після підгортання рекомендується поливати томати в канавки на відстані 30-40 см від стебла або лити воду по середині міжрядь.

Додаткові поради:

Використовуйте для поливу теплу, відстояну воду.

Не поливайте помідори в спекотну погоду вдень, щоб уникнути опіків листя.

Слідкуйте за станом ґрунту: він не повинен бути ні пересохлим, ні перезволоженим.

Регулярно прополюйте та розпушуйте ґрунт навколо кущів.

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете забезпечити своїм помідорам оптимальний режим зволоження, що гарантує їм здоровий ріст, рясне цвітіння та багатий урожай.

Нагадаємо, ми вже писали, як захистити помідори від хвороб та шкідників.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!