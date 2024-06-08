Как правильно поливать помидоры, чтобы был хороший урожай: подсказки огородников
Помидоры, хоть и засухоустойчивые растения, нуждаются в грамотном поливе для получения щедрого урожая. Эта статья раскроет секреты ухода за помидорами, которые помогут вам вырастить здоровые и плодоносящие кусты.
Правильный режим полива:
До цветения:
- Частота: 1 раз в неделю
- Объем воды: 1 л на куст.
- Температура воды: теплая (не холодная)
- Способ полива: под корень
После цветения и начала формирования плодов:
- Частота: 1 раз в 5 дней
- Объем воды: 2-3 л на куст (в зависимости от погоды)
- Способ полива: во рвы между строчками.
Важные нюансы:
Избегайте полива дождеванием
Это может привести к грибковым заболеваниям и замедлить созревание плодов.
Мульчирование или окучивание
После вечернего полива рекомендуется замульчировать почву или окучить кусты для сохранения влаги.
Окучивание
Способствует развитию дополнительных корней и увеличивает урожайность. Проводится в два этапа: до цветения и во время цветения (на 10-20 см).
Полив в канавки
После окучивания рекомендуется поливать томаты в канавки на расстоянии 30-40 см от стебля или лить воду по середине междурядий.
Дополнительные советы:
- Используйте для полива тёплую, отстоянную воду.
- Не поливайте помидоры в жаркую погоду днем во избежание ожогов листьев.
- Следите за состоянием грунта: он не должен быть ни пересохшим, ни переувлажненным.
- Регулярно пропалывайте и разрыхляйте почву вокруг кустов.
Следуя этим простым правилам, вы сможете обеспечить своим помидорам оптимальный режим увлажнения, что гарантирует им здоровый рост, обильное цветение и обильный урожай.
Напомним, мы уже писали, как защитить помидоры от болезней и вредителей.
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