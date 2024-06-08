Как правильно поливать помидоры, чтобы был хороший урожай: подсказки огородников

Помидоры, хоть и засухоустойчивые растения, нуждаются в грамотном поливе для получения щедрого урожая. Эта статья раскроет секреты ухода за помидорами, которые помогут вам вырастить здоровые и плодоносящие кусты.

Правильный режим полива:

До цветения:

Частота: 1 раз в неделю

Объем воды: 1 л на куст.

Температура воды: теплая (не холодная)

Способ полива: под корень

После цветения и начала формирования плодов:

Частота: 1 раз в 5 дней

Объем воды: 2-3 л на куст (в зависимости от погоды)

Способ полива: во рвы между строчками.

Важные нюансы:

Избегайте полива дождеванием

Это может привести к грибковым заболеваниям и замедлить созревание плодов.

Мульчирование или окучивание

После вечернего полива рекомендуется замульчировать почву или окучить кусты для сохранения влаги.

Окучивание

Способствует развитию дополнительных корней и увеличивает урожайность. Проводится в два этапа: до цветения и во время цветения (на 10-20 см).

Полив в канавки

После окучивания рекомендуется поливать томаты в канавки на расстоянии 30-40 см от стебля или лить воду по середине междурядий.

Дополнительные советы:

Используйте для полива тёплую, отстоянную воду.

Не поливайте помидоры в жаркую погоду днем во избежание ожогов листьев.

Следите за состоянием грунта: он не должен быть ни пересохшим, ни переувлажненным.

Регулярно пропалывайте и разрыхляйте почву вокруг кустов.

Следуя этим простым правилам, вы сможете обеспечить своим помидорам оптимальный режим увлажнения, что гарантирует им здоровый рост, обильное цветение и обильный урожай.

Напомним, мы уже писали, как защитить помидоры от болезней и вредителей.

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