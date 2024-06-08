Як правильно наносити яскраву помаду, щоб це не виглядало вульгарно

Вибір помади – справа делікатна, адже вона може як підкреслити красу губ, так і зіпсувати весь образ. Візажисти радять орієнтуватися на відтінок шкіри:

Світла шкіра: ніжні рожеві, яскраві ягідні, насичені сливові.

ніжні рожеві, яскраві ягідні, насичені сливові. Оливкова шкіра: коралові, помаранчеві, теракотові.

коралові, помаранчеві, теракотові. Смугла шкіра: винні, шоколадні, глибокі ягідні.

Не менш важливо правильно наносити помаду, щоб отримати стійкий та охайний макіяж. Візажистка Кеті Джейн Г’юз ділиться своїм секретом:

Відмовтеся від плоскої частини помади:

Нанесення помади всією плоскою частиною ризикає зробити губи візуально товстішими та неакуратно підкреслити контур.

Прокрасьте губи загостреним кінцем помади:

Це допоможе створити чітку лінію губ та візуально їх збільшити.

Використовуйте олівець для губ:

Підберіть олівець у тон помади або трохи темніший, щоб чітко окреслити контур.

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Розтушуйте контур ватною паличкою:

Це пом'якшить лінії та додасть макіяжу природності.

Нанесіть помаду пензлем або пальцем:

Так ви зможете контролювати інтенсивність кольору та рівномірність нанесення.

Відмовтеся від блиску:

Він може підкреслити нерівності та візуально збільшити губи.

Використовуйте стійкі формули:

Це допоможе макіяжу зберегтися протягом дня.

Нагадаємо, ми вже писали, яку помаду краще не використовувати після 35 років.

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