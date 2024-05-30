Як нафарбувати губи, щоб виглядали повнішими: поради візажистів

З часом губи втрачають свою пружність та об'єм, роблячи обличчя більш втомленим. Але не варто впадати у відчай! За допомогою правильної макіяжної техніки ви можете легко візуально збільшити губи та підкреслити їх красу.

OBOZ.UA ділиться з вами 5 секретами, які допоможуть вам створити пухкі та привабливі губи:

Підготуйте основу:

Використовуйте консилер, щоб приховати темні кола та нерівності шкіри навколо губ. Нанесіть тональний крем, щоб вирівняти тон шкіри та створити гладку основу. Додайте трохи хайлайтера на верхню губу, щоб підкреслити її контур та візуально збільшити об'єм.

Розтушуйте тональну основу:

Розтушовуйте тональний крем у напрямку від губ до підборіддя. Це допоможе пом'якшити лінії та створити ефект підсвічування. Не забудьте про розтушовування в куточках губ, щоб уникнути різких переходів.

Нанесіть напівпрозору пудру:

За допомогою пудри ви зафіксуєте макіяж та створите більш чіткий контур губ. Використовуйте пуховку для легкого нанесення пудри на губи.

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Олівець для губ - ваш друг:

Олівець допоможе вам чітко окреслити контур губ та візуально збільшити їх об'єм. Вибирайте олівець у відтінку, близькому до кольору вашої помади. Не виходьте за межі природного контуру губ більше ніж на 1 мм.

Нюдові відтінки - ваш найкращий вибір:

Для щоденного макіяжу рекомендується використовувати помади нюдових відтінків. Темні та холодні кольори візуально зменшують губи. Не забудьте нанести зволожуючий бальзам перед нанесенням помади.

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