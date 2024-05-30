Как накрасить губы, чтобы выглядели полнее: советы визажистов

Со временем губы теряют свою упругость и объем, делая лицо более уставшим. Но не стоит отчаиваться! С помощью правильной макияжной техники можно легко визуально увеличить губы и подчеркнуть их красоту.

OBOZ.UA делится с вами 5 секретами, которые помогут вам создать пухлые и привлекательные губы:

Подготовьте основание:

Используйте консилер, чтобы скрыть темные круги и неровности кожи вокруг губ. Нанесите тональный крем, чтобы выровнять тон кожи и создать гладкое основание. Добавьте немного хайлайтера на верхнюю губу, чтобы подчеркнуть ее контур и зрительно увеличить объем.

Растушуйте тональное основание:

Растушевывайте тональный крем по направлению от губ к подбородку. Это поможет смягчить линии и создать эффект подсветки. Не забудьте о растушевке в уголках губ во избежание резких переходов.

Нанесите полупрозрачную пудру:

С помощью пудры вы зафиксируете макияж и создадите более четкий контур губ. Используйте пуховку для легкого нанесения пудры на губы.

Как правильно снимать макияж: одно простое правило

Карандаш для губ – ваш друг:

Карандаш поможет вам четко определить контур губ и зрительно увеличить их объем. Выбирайте карандаш в оттенке, близком к цвету вашей помады. Не выходите за пределы естественного контура губ более чем на 1 мм.

Нудные оттенки – ваш лучший выбор:

Для повседневного макияжа рекомендуется использовать помады чудесных оттенков. Темные и холодные цвета визуально уменьшают губы. Не забудьте нанести увлажняющий бальзам перед нанесением помады.

Напомним, мы уже писали, как правильно подготовить лицо.

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