Як круто провести день у Броварах з дегустацією Сікери та відвідуванням музею

Бровари рахують передмістям Києва та гарною зупинкою перед дорогою в аеропорт. Ті, хто прогулявся містом хоч раз, зрозумів, що це досить сучасне, розвинене та активне середовище, де цікаво можна провести, як один день, так і всі вихідні. Парки, аквапарк, ресторани, брендові крамниці, спортивні майданчики, боулінги, театри, ТРЦ – список можна продовжувати нескінечнно. Місто слідкує за гастрономічними та розважальними трендами, тож навряд ви будете почувати себе у передмісті. Якщо ваш тиждень завантажено під зав’язку оберіть один вихідний і відправляйтеся за враженнями у Бровари.

Парк Перемоги у Броварах має безліч чудових локацій для відпочинку та фотосесії. Джерело: @zeft.in.ua

Що включити у прогулянку

Весною та літом парки Броварів наповнюються розвагами та ароматними декораціями, тож оберіть одну з зелених локацій, щоб насолодитися природою та почати прогулянку з кави.

Парк Перемоги – найбільша ландшафтна локація міста з озером, пейзажними містками, скульптурами та дитячими майданчиками. У парку працює мотузковий парк SkyPark.

Парк Сосновий – чудова локація для романтичної прогулянки або прогулянки з домашнім улюбленцем. Для собак облаштована окрема зона вигулу та дресування. Є дитячий та спортивний майданчик, багато зон відпочинку.

Парк Шевченка – невеличке затишне місце, де кожен знаходить свою романтичну лавочку, або ж ранкову каву, поки діти зайняті майданчиком в українському стилі.

Парк Молодіжний – зелена зона постійно вдосконалюється та наповнюється різноманітними розважальними заходами на вихідних. В парку можна попити кави, покататися на велосипедах, скейтах чи роликах.

Дегустація Сікери у медоварні Броварів. Джерело: https://www.facebook.com/

Враження у Броварах

Серед великого вибору розваг, музеїв чи гастрономічних турів варто звернути увагу на такі цікаві локації

Медоварня "Медовий спас"

Влаштувати смачну, ексклюзивну дегустацію та прихопити цілющих напоїв для поповнення домашнього бару можна у броварській ,медоварні. Компанія починалася як стартап, а зараз має своє налагоджене виробництво, постійних клієнтів та чудові відгуки. Саме тут ви зможете скуштувати, перед тим як купити, старовинний алкогольний напій Сікеру. Під час дегустації ви дізнаєтеся про всі етапи виробництва та спробуєте 6 видів напою. Дегустації проводяться за попереднім записом, тож варто потурбуватися про час заздалегідь.

cafe21.3 – унікальне кафе в якому можна смачно і корисно поїсти, ще й зробити досить добру та сонячну справу. На вас очікують салати, десерти, бургери з картоплею фрі та гарний настрій на цілий день.

Музей історичної зброї

Друга локація, яка залишиться у вашій пам’яті. Унікальний приватний музей було створено завдяки захопленню його власника. Ви побачите рідкісну зброю зібрану з усього світу. Тут є буддійська ритуальна зброя проти злих духів, старовинна шабля з неймовірними малюнками драконів та таємничими написами. Не пропустіть єдиний в Україні бацинет доби Вітовта та шоломи римських легіонерів. В музеї діють різноманітні тематичні виставки, які також будуть цікаві своїми артефактами та інформацією.

Веселі спуски в аквапарку Броварів. Джерело: https://trc-terminal.com.ua/

Аквапарк у Терміналі

Покупатися, розважитися на гірках, відпочити у ресторанах та насолодитися картингом, боулінгом, лазертагом та кіно можна на одній локації. Торговельно-розважальний центр Термінал насичений сучасними та цікавими заняттями для всієї сім’ї. Аквапарк окрема розвага, де і діти, і дорослі можуть веселитися цілий день серед хвиль та пальм. Стандартні вхідні квитки до Аквапарку коштують 500 грн дорослий та 400 грн дитячий. Варто зазирнути у акції та групове відвідування, щоб зробити ціну ще приємнішою. На всіх локаціяхТермінала можна замовити святкування будь-якої з ваших важливих дат. На території торгівельно-розважального центру працює комфортабельний готель Ланджхаус.

Комфортабельна зупинка в Броварах, готель Ланджхаус. Джерело: https://trc-terminal.com.ua/

Де зупинитися у Броварах

Бровари мають великий вибір готелів від бюджетних до супер комфортабельних. Якісні хостели та готелі преміум–класу подарують додаткові розваги та враження.

Готель Ланджхаус – зупинка в самому серці розваг. Знаходячись на території торговельного центру готель дарує абсолютно капсульний відпочинок з басейном, лазнею, сауною та вибором харчування. Ціна за номер в діапазоні 1 600 – 2 500 грн/день.

Готель 7/24 – зручні комфортабельні номери з додатковими послугами. Готель працює за принципом "постіль–сніданок", має на території басейн та пропонує повне харчування на території. Вартість номерів від 830 грн.

Хостели в Броварах

Досить сучасні та чисті приміщення для зупинки пропонують хостели в Броварах. Їх умови приблизно однакові, від койки місця до невеликих окремих кімнат. Кухня спільна, душ може бути як в номері, так і спільний. Вартість зупинки на одну особу починається від 250 грн/день.