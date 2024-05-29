Вистачить на десяток років: гігантське джерело літію знайшли у США

Науковці з Національної лабораторії енергетичних технологій та Університету Піттсбурга виявили, що стічні води, які утворюються в результаті гідравлічного розриву пласта (фрекінгу) у сланцях Marcellus Shale Пенсільванії, можуть бути багатим джерелом літію.

Згідно з дослідженням, опублікованим в журналі Scientific Reports, з цих стічних вод можна видобути від 38 до 40% потреб США в літії. Це може допомогти країні стати самозабезпеченою літієм до 2030 року, як того прагне адміністрація Байдена.

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Літій - це життєво важливий метал для виробництва акумуляторів, які використовуються в електромобілях, смартфонах та інших електронних пристроях. Наразі більша частина літію у світі видобувається з соляних ставків в Чилі, а потім переробляється в Китаї.

Видобуток літію традиційними методами може мати негативний вплив на довкілля, тому пошук альтернативних джерел цього металу є надзвичайно актуальним.

Технологія, описана в дослідженні, дозволяє витягувати літій зі стічних вод з ефективністю понад 90%. Це робить її потенційно більш екологічно чистою та економічно вигідною.

Нагадаємо, науковці виявили нову величезну планету.

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