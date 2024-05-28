Готуємось до підвищення вартості світла: як знизити споживання електроенергії

У зв'язку з воєнними діями та атаками на українську енергосистему, зараз як ніколи важливо раціонально використовувати електроенергію.

З 16 травня Укренерго запровадило погодинні відключення електропостачання для побутових та промислових споживачів по всій території України. Про це пише NV.

Ось кілька практичних порад, які допоможуть вам економити електроенергію вдома:

Вимикайте прилади:

Відключайте світло та електроприлади, коли не користуєтесь ними. Це стосується не лише телевізорів, комп'ютерів, але й зарядних пристроїв, які навіть у режимі очікування споживають електроенергію.

Використовуйте режими економії:

Багато сучасних приладів мають функції енергозбереження. Використовуйте їх, щоб зменшити споживання електроенергії.

Пральна та сушильна машини:

Прайте та сушіть речі при низьких температурах, коли це можливо. Це суттєво економить енергію. В пікові години рекомендується уникати використання цих пристроїв.

Холодильник:

Не ставте гарячі страви в холодильник. Це змушує його працювати довше та споживати більше електроенергії.

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Опалення та кондиціонування:

Підтримуйте комфортну температуру вдома, уникаючи надмірного обігріву чи охолодження приміщення. В холодну пору року одягайтеся тепліше, а в спеку провітрюйте кімнати за допомогою вікон.

Природне освітлення:

Максимально використовуйте природне світло, відкриваючи штори та жалюзі. Це допоможе зменшити потребу в штучному освітленні.

Термостат:

Використовуйте термостат для регулювання температури, щоб ефективно управляти споживанням енергії.

Кондиціонер:

Регулярно чистіть фільтри кондиціонера, щоб збільшити його ефективність та зменшити споживання електроенергії.

Нагадаємо, ми вже писали, як заощадити електроенергію: відповідь експерта.

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