Готуємось до підвищення вартості світла: як знизити споживання електроенергії
У зв'язку з воєнними діями та атаками на українську енергосистему, зараз як ніколи важливо раціонально використовувати електроенергію.
З 16 травня Укренерго запровадило погодинні відключення електропостачання для побутових та промислових споживачів по всій території України. Про це пише NV.
Ось кілька практичних порад, які допоможуть вам економити електроенергію вдома:
Вимикайте прилади:
Відключайте світло та електроприлади, коли не користуєтесь ними. Це стосується не лише телевізорів, комп'ютерів, але й зарядних пристроїв, які навіть у режимі очікування споживають електроенергію.
Використовуйте режими економії:
Багато сучасних приладів мають функції енергозбереження. Використовуйте їх, щоб зменшити споживання електроенергії.
Пральна та сушильна машини:
Прайте та сушіть речі при низьких температурах, коли це можливо. Це суттєво економить енергію. В пікові години рекомендується уникати використання цих пристроїв.
Холодильник:
Не ставте гарячі страви в холодильник. Це змушує його працювати довше та споживати більше електроенергії.
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Опалення та кондиціонування:
Підтримуйте комфортну температуру вдома, уникаючи надмірного обігріву чи охолодження приміщення. В холодну пору року одягайтеся тепліше, а в спеку провітрюйте кімнати за допомогою вікон.
Природне освітлення:
Максимально використовуйте природне світло, відкриваючи штори та жалюзі. Це допоможе зменшити потребу в штучному освітленні.
Термостат:
Використовуйте термостат для регулювання температури, щоб ефективно управляти споживанням енергії.
Кондиціонер:
Регулярно чистіть фільтри кондиціонера, щоб збільшити його ефективність та зменшити споживання електроенергії.
Нагадаємо, ми вже писали, як заощадити електроенергію: відповідь експерта.
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