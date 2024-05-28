Готовимся к повышению стоимости света: как снизить потребление электроэнергии

В связи с военными действиями и атаками на украинскую энергосистему сейчас как никогда важно рационально использовать электроэнергию.

С 16 мая Укрэнерго ввело почасовые отключения электроснабжения для бытовых и промышленных потребителей по всей территории Украины. Об этом пишет NV.

Вот несколько практических советов, которые помогут вам экономить электроэнергию дома:

Выключайте приборы:

Отключайте свет и электроприборы, если они не пользуются ими. Это касается не только телевизоров, компьютеров, но и зарядных устройств, даже в режиме ожидания потребляющих электроэнергию.

Используйте режимы экономии:

Многие современные приборы имеют функции энергосбережения. Используйте их для уменьшения потребления электроэнергии.

Стиральная и сушильная машина:

Стирайте и сушите при низких температурах, если это возможно. Это существенно экономит энергию. В пиковые часы рекомендуется избегать использования этих устройств.

Холодильник:

Не ставьте горячие блюда в холодильник. Это заставляет его работать дольше и потреблять больше электроэнергии.

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Отопление и кондиционирование:

Поддерживайте комфортную температуру дома, избегая чрезмерного обогрева или охлаждения помещения. В холодное время года одевайтесь потеплее, а в жару проветривайте комнаты с помощью окон.

Природное освещение:

Максимально используйте естественный свет, открывая шторы и жалюзи. Это поможет снизить потребность в искусственном освещении.

Термостат:

Используйте термостат для регулировки температуры, чтобы эффективно управлять потреблением энергии.

Кондиционер:

Регулярно чистите фильтры кондиционера, чтобы повысить его эффективность и снизить потребление электроэнергии.

Напомним, мы уже писали, как сэкономить электроэнергию: ответ эксперта.

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