Де відпочити в Одесі: обираємо між курортом та санаторієм
Відпочинку на морі 2024 бути. Пляжі Одеси відкриють для туристів і відносно безпечного купання. Не дивлячись на загострену ситуацію у місті державні установи роблять все можливо, щоб пляжний сезон відбувся. Біля пляжів можна знайти таблички – орієнтири на укриття, купальні зони огороджені сітками, а дно прочісують водолази.
Які пляжі будуть відкриті в Одесі
Травневі свята стали відкриттям пляжного сезону для мешканців та гостей міста. І хоча, офіційного відкриття пляжів ще не було, міські плацдарми для засмаги були заповнені людьми, про це повідомили українські ЗМІ. У 2023 році Одеса відкрила для купання 6 пляжів: "Калетон", Інклюзивний, Муніципальний у районі 14–го й 10–го фонтанів, "Ікра" та "Чайка". Цього року також ці зони планують перевірити за допомогою саперів та водолазів. Однак остаточного списку ще не було і людей просять утриматися від відвідування пляжної зони до офіційної заяви про відкриття та перевірок піску й води.
Що обрати санаторій чи курорт
Чим привабливі ці два варіанти зупинок для відпочинку в Одесі? З війною внутрішні українські туристи почали віддавати перевагу закритим комплексам для відпочинку та санаторіям. Це пов’язано з доступністю на їх територіях додаткових внутрішніх розваг та резервуарів для купання, а також близьке розташування укриття.
Ситуація доволі хитка кожного дня, щоб не засмучуватися та не переривати відпочинок в приватному секторі можна зупинитися в комплексі с басейном чи міні аквапарком, обрати санаторій з мінеральними водами, соляними кімнатами та спа процедурами, і мінімізувати свої виходи в місто.
Плюси санаторіїв:
- розроблені програми лікування та все необхідне для цього не покидаючи території;
- комплексний підхід до відпочинку та відновлення;
- розроблена система харчування;
- бюджетні варіанти проживання від 350 грн за номер (середня ціна вартості путівки за добу 600–800 грн).
Мінуси санаторіїв:
- занижені стандарти інтер’єрів номерів;
- менше послуг з прибирання чи обслуговування номерів;
- прості заклади харчування на території;
- мала кількість сучасних розваг на території.
Плюси готелів–курортів:
- високі стандарти обслуговування та дизайнерські інтер’єри номерів;
- сучасні спа та басейни;
- розкішні ресторани на території;
- багато сучасних розваг;
- тематичні пакети для відпочинку;
- додаткові можливості екскурсій та занять.
Мінуси готелів–курортів:
- висока ціна за номер (відносно санаторіїв) від 1 500–2 000 грн ;
- обмежене скасування бронювання.
Обрання комплексу для відпочинку справа пріоритетів та фінансових можливостей. Інколи дорогий курорт включає у вартість номера багато послуг-розваг для дорослих і дітей (зона аквапарку, спа процедури, сніданки, екскурсії тощо), що в сукупності виходить вигідніше, ніж оплачувати ці послуги окремо. Якщо ж разом з відпочинком хочеться відновитися та зайнятися конкретними проблемами зі здоров’ям, варто розглянути велику кількість санаторіїв, як в самій Одесі, так і у передмісті (перед вибором путівки проконсультуйтеся з лікарем).
Які прогнози на сезон 2024 в Одесі
Минулого року пляжний сезон в Одесі розпочався з середини серпня. Велика кількість туристів намагалися відпочити бюджетно та короткотривало. Прогнози на морський сезон у місті спробував зробити голова комітету туризму Торгової палати України Володимир Царук:
"Поки що ситуація в Одесі дуже непроста, тому розраховувати на довоєнний курортний сезон не доводиться. Не всі готові ризикувати, тим більше далеко не скрізь готові бомбосховища. Тому говорити про раннє бронювання готелів в Одесі не доводиться. Люди, звичайно, цікавляться, але, найімовірніше, бронюватимуть номери вже ближче до відпустки, зважаючи на ситуацію. Напевно, це буде короткий відпочинок – у вихідні чи святкові дні".
Щодо прогнозу цін Володимир Царук зазначив, що брендові готелі Одеси не опускають планку нижче 1 500 – 2 000 грн (у червні), а готелі на 5 зірок можуть коштувати від 3 500 грн за номер, готелі з трьома зірками тримаються в стартовому діапазоні 800–1 000 грн, а приватний сектор і гостьові будинки продають номери за ціною від 500 грн. У хостелах міста можна винайняти номер від 300 грн. В порівнянні з минулим роком ціни піднялися на 50 – 200 грн за номер.
Правила відносно безпечного відпочинку в Одесі
- Відпочиваючи у закритому курортному комплексі Одеси, ознайомтеся з правилами безпеки, які діють на території комплексу;
- Відвідуйте тільки офіційно відкриті пляжні зони;
- Ознайомтеся з вказівниками біля відкритих пляжних зон, які вказують на укриття поруч;
- Купатися можна тільки в зонах огороджених протимінними сітками та перевірених саперами;
- Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги.