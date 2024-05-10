Де відпочити в Одесі: обираємо між курортом та санаторієм

Відпочинку на морі 2024 бути. Пляжі Одеси відкриють для туристів і відносно безпечного купання. Не дивлячись на загострену ситуацію у місті державні установи роблять все можливо, щоб пляжний сезон відбувся. Біля пляжів можна знайти таблички – орієнтири на укриття, купальні зони огороджені сітками, а дно прочісують водолази.

Пляжна зона ''Лузанівка'' приймає туристів. Джерело: http://litomore.com.ua/

Які пляжі будуть відкриті в Одесі

Травневі свята стали відкриттям пляжного сезону для мешканців та гостей міста. І хоча, офіційного відкриття пляжів ще не було, міські плацдарми для засмаги були заповнені людьми, про це повідомили українські ЗМІ. У 2023 році Одеса відкрила для купання 6 пляжів: "Калетон", Інклюзивний, Муніципальний у районі 14–го й 10–го фонтанів, "Ікра" та "Чайка". Цього року також ці зони планують перевірити за допомогою саперів та водолазів. Однак остаточного списку ще не було і людей просять утриматися від відвідування пляжної зони до офіційної заяви про відкриття та перевірок піску й води.

Лікувальні грязі на пляжі ''Куяльник'' в Одесі. Джерело: http://litomore.com.ua/

Що обрати санаторій чи курорт

Чим привабливі ці два варіанти зупинок для відпочинку в Одесі? З війною внутрішні українські туристи почали віддавати перевагу закритим комплексам для відпочинку та санаторіям. Це пов’язано з доступністю на їх територіях додаткових внутрішніх розваг та резервуарів для купання, а також близьке розташування укриття.

Ситуація доволі хитка кожного дня, щоб не засмучуватися та не переривати відпочинок в приватному секторі можна зупинитися в комплексі с басейном чи міні аквапарком, обрати санаторій з мінеральними водами, соляними кімнатами та спа процедурами, і мінімізувати свої виходи в місто.

Плюси санаторіїв:

розроблені програми лікування та все необхідне для цього не покидаючи території;

комплексний підхід до відпочинку та відновлення;

розроблена система харчування;

бюджетні варіанти проживання від 350 грн за номер (середня ціна вартості путівки за добу 600–800 грн).

Мінуси санаторіїв:

занижені стандарти інтер’єрів номерів;

менше послуг з прибирання чи обслуговування номерів;

прості заклади харчування на території;

мала кількість сучасних розваг на території.

Плюси готелів–курортів:

високі стандарти обслуговування та дизайнерські інтер’єри номерів;

сучасні спа та басейни;

розкішні ресторани на території;

багато сучасних розваг;

тематичні пакети для відпочинку;

додаткові можливості екскурсій та занять.

Мінуси готелів–курортів:

висока ціна за номер (відносно санаторіїв) від 1 500–2 000 грн ;

обмежене скасування бронювання.

Обрання комплексу для відпочинку справа пріоритетів та фінансових можливостей. Інколи дорогий курорт включає у вартість номера багато послуг-розваг для дорослих і дітей (зона аквапарку, спа процедури, сніданки, екскурсії тощо), що в сукупності виходить вигідніше, ніж оплачувати ці послуги окремо. Якщо ж разом з відпочинком хочеться відновитися та зайнятися конкретними проблемами зі здоров’ям, варто розглянути велику кількість санаторіїв, як в самій Одесі, так і у передмісті (перед вибором путівки проконсультуйтеся з лікарем).

Великого напливу туристів на сезон 2024 не передбачається. Джерело: http://litomore.com.ua/

Які прогнози на сезон 2024 в Одесі

Минулого року пляжний сезон в Одесі розпочався з середини серпня. Велика кількість туристів намагалися відпочити бюджетно та короткотривало. Прогнози на морський сезон у місті спробував зробити голова комітету туризму Торгової палати України Володимир Царук:

"Поки що ситуація в Одесі дуже непроста, тому розраховувати на довоєнний курортний сезон не доводиться. Не всі готові ризикувати, тим більше далеко не скрізь готові бомбосховища. Тому говорити про раннє бронювання готелів в Одесі не доводиться. Люди, звичайно, цікавляться, але, найімовірніше, бронюватимуть номери вже ближче до відпустки, зважаючи на ситуацію. Напевно, це буде короткий відпочинок – у вихідні чи святкові дні".

Щодо прогнозу цін Володимир Царук зазначив, що брендові готелі Одеси не опускають планку нижче 1 500 – 2 000 грн (у червні), а готелі на 5 зірок можуть коштувати від 3 500 грн за номер, готелі з трьома зірками тримаються в стартовому діапазоні 800–1 000 грн, а приватний сектор і гостьові будинки продають номери за ціною від 500 грн. У хостелах міста можна винайняти номер від 300 грн. В порівнянні з минулим роком ціни піднялися на 50 – 200 грн за номер.

Дотримання правил безпеки може зберегти життя вам та оточуючим. Джерело: https://omr.gov.ua/

Правила відносно безпечного відпочинку в Одесі

Відпочиваючи у закритому курортному комплексі Одеси, ознайомтеся з правилами безпеки, які діють на території комплексу;

Відвідуйте тільки офіційно відкриті пляжні зони;

Ознайомтеся з вказівниками біля відкритих пляжних зон, які вказують на укриття поруч;