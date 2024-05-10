Где отдохнуть в Одессе: выбираем между курортом и санаторием

Отдыху на море в 2024 году быть. Пляжи Одессы откроют для туристов и относительно безопасного купания. Несмотря на обостренную ситуацию в городе, государственные структуры делают все возможное, чтобы пляжный сезон состоялся. Возле пляжей можно найти таблички – ориентиры на укрытие, купальные зоны ограждены сетками, а дно прочесывают водолазы.

Пляжная зона ''Лузановка'' принимает туристов. Источник: http://litomore.com.ua/

Какие пляжи будут открыты в Одессе

Майские праздники стали открытием пляжного сезона для жителей города. И хотя официального открытия пляжей еще не было, городские плацдармы для загара были заполнены людьми, как сообщили украинские СМИ. В 2023 году Одесса открыла для купания 6 пляжей: "Калетон", Инклюзивный, Муниципальный в районе 14–го и 10–го фонтанов, "Икра" и "Чайка". В этом году эти же зоны планируют проверить с помощью саперов и водолазов. Однако, окончательного списка еще не было и людей просят воздержаться от посещения пляжной зоны до официального заявления об открытии и проверке песка и воды.

Лечебные грязи на пляже ''Куяльник'' в Одессе. Источник: http://litomore.com.ua/

Что выбрать санаторий или курорт

Чем привлекательны такие два варианта остановок для отдыха в Одессе? С войной внутренние украинские туристы начали отдавать предпочтение закрытым комплексам для отдыха и санаториям. Это связано с доступностью на их территориях дополнительных внутренних развлечений и резервуаров для купания, а также близкое расположение укрытий.

Ситуация достаточно зыбкая каждый день, чтобы не расстраиваться и, не прерывать отдых в частном секторе можно остановиться в комплексе с бассейном или мини аквапарком, выбрать санаторий с минеральными водами, соляными комнатами и спа процедурами, и минимизировать свои выходы в город.

Плюсы санаториев:

разработаны программы лечения и все необходимое для этого не покидая территорию;

комплексный подход к отдыху и восстановлению;

разработанная система питания;

бюджетные варианты проживания от 350 грн. за номер (средняя цена стоимости путевки за сутки 600–800 грн.).

Минусы санаториев:

заниженные стандарты интерьеров номеров;

меньше услуг по уборке или обслуживанию номеров;

простые заведения питания на территории;

малое количество современных развлечений на территории.

Плюсы отелей–курортов:

высокие стандарты обслуживания и дизайнерские интерьеры номеров;

современные спа и бассейны;

роскошные рестораны на территории;

много современных развлечений;

тематические пакеты для отдыха;

дополнительные возможности экскурсий и занятий.

Минусы отелей–курортов:

высокая цена за номер (относительно санаториев) от 1500–2000 грн;

ограниченная отмена бронирования.

Выбор комплекса для отдыха – дело приоритетов и финансовых возможностей. Иногда дорогой курорт включает в стоимость номера много услуг–развлечений для взрослых и детей (зона аквапарка, спа процедуры, завтраки, экскурсии и т.д.), что в совокупности получается выгоднее оплачивать эти услуги отдельно. Если вместе с отдыхом хочется восстановиться и заняться конкретными проблемами со здоровьем, стоит рассмотреть большое количество санаториев, как в самой Одессе, так и в пригороде (перед выбором путевки проконсультируйтесь с врачом).

Большого наплыва туристов на сезон 2024 года не предполагается. Источник: http://litomore.com.ua/

Какие прогнозы на сезон 2024 в Одессе

В прошлом году пляжный сезон в Одессе начался с середины августа. Большое количество туристов пытались отдохнуть бюджетно и кратковременно. Прогнозы на морской сезон в городе озвучил глава комитета туризма Торговой палаты Украины Владимир Царук:

"Пока ситуация в Одессе очень непростая, поэтому рассчитывать на довоенный курортный сезон не приходится. Не все готовы рисковать, тем более далеко не везде готовы бомбоубежища . Поэтому говорить о раннем бронировании отелей в Одессе не приходится. Люди, конечно, интересуются, но, вероятнее всего, будут бронировать номера уже поближе к отпуску, учитывая ситуацию .

Что касается прогноза цен, Владимир Царук отметил, что брендовые отели Одессы не опускают планку ниже 1 500 – 2 000 грн (в июне), а отели на 5 звезд могут стоить от 3 500 грн за номер, отели с тремя звездами держатся в стартовом диапазоне 800– 1 000 грн, а частный сектор и гостевые дома продают номера по цене от 500 грн. В хостелах города можно снять номер от 300 грн. По сравнению с прошлым годом цены поднялись на 50 – 200 грн. за номер.

Соблюдение правил безопасности может сохранить жизнь вам и окружающим. Источник: https://omr.gov.ua/

Правила относительно безопасного отдыха в Одессе

Отдыхая в закрытом курортном комплексе Одессы, ознакомьтесь с правилами безопасности, действующими на территории комплекса;

Посещайте только официально открытые пляжные зоны;