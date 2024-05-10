Где отдохнуть в Одессе: выбираем между курортом и санаторием
Отдыху на море в 2024 году быть. Пляжи Одессы откроют для туристов и относительно безопасного купания. Несмотря на обостренную ситуацию в городе, государственные структуры делают все возможное, чтобы пляжный сезон состоялся. Возле пляжей можно найти таблички – ориентиры на укрытие, купальные зоны ограждены сетками, а дно прочесывают водолазы.
Какие пляжи будут открыты в Одессе
Майские праздники стали открытием пляжного сезона для жителей города. И хотя официального открытия пляжей еще не было, городские плацдармы для загара были заполнены людьми, как сообщили украинские СМИ. В 2023 году Одесса открыла для купания 6 пляжей: "Калетон", Инклюзивный, Муниципальный в районе 14–го и 10–го фонтанов, "Икра" и "Чайка". В этом году эти же зоны планируют проверить с помощью саперов и водолазов. Однако, окончательного списка еще не было и людей просят воздержаться от посещения пляжной зоны до официального заявления об открытии и проверке песка и воды.
Что выбрать санаторий или курорт
Чем привлекательны такие два варианта остановок для отдыха в Одессе? С войной внутренние украинские туристы начали отдавать предпочтение закрытым комплексам для отдыха и санаториям. Это связано с доступностью на их территориях дополнительных внутренних развлечений и резервуаров для купания, а также близкое расположение укрытий.
Ситуация достаточно зыбкая каждый день, чтобы не расстраиваться и, не прерывать отдых в частном секторе можно остановиться в комплексе с бассейном или мини аквапарком, выбрать санаторий с минеральными водами, соляными комнатами и спа процедурами, и минимизировать свои выходы в город.
Плюсы санаториев:
- разработаны программы лечения и все необходимое для этого не покидая территорию;
- комплексный подход к отдыху и восстановлению;
- разработанная система питания;
- бюджетные варианты проживания от 350 грн. за номер (средняя цена стоимости путевки за сутки 600–800 грн.).
Минусы санаториев:
- заниженные стандарты интерьеров номеров;
- меньше услуг по уборке или обслуживанию номеров;
- простые заведения питания на территории;
- малое количество современных развлечений на территории.
Плюсы отелей–курортов:
- высокие стандарты обслуживания и дизайнерские интерьеры номеров;
- современные спа и бассейны;
- роскошные рестораны на территории;
- много современных развлечений;
- тематические пакеты для отдыха;
- дополнительные возможности экскурсий и занятий.
Минусы отелей–курортов:
- высокая цена за номер (относительно санаториев) от 1500–2000 грн;
- ограниченная отмена бронирования.
Выбор комплекса для отдыха – дело приоритетов и финансовых возможностей. Иногда дорогой курорт включает в стоимость номера много услуг–развлечений для взрослых и детей (зона аквапарка, спа процедуры, завтраки, экскурсии и т.д.), что в совокупности получается выгоднее оплачивать эти услуги отдельно. Если вместе с отдыхом хочется восстановиться и заняться конкретными проблемами со здоровьем, стоит рассмотреть большое количество санаториев, как в самой Одессе, так и в пригороде (перед выбором путевки проконсультируйтесь с врачом).
Какие прогнозы на сезон 2024 в Одессе
В прошлом году пляжный сезон в Одессе начался с середины августа. Большое количество туристов пытались отдохнуть бюджетно и кратковременно. Прогнозы на морской сезон в городе озвучил глава комитета туризма Торговой палаты Украины Владимир Царук:
"Пока ситуация в Одессе очень непростая, поэтому рассчитывать на довоенный курортный сезон не приходится. Не все готовы рисковать, тем более далеко не везде готовы бомбоубежища . Поэтому говорить о раннем бронировании отелей в Одессе не приходится. Люди, конечно, интересуются, но, вероятнее всего, будут бронировать номера уже поближе к отпуску, учитывая ситуацию .
Что касается прогноза цен, Владимир Царук отметил, что брендовые отели Одессы не опускают планку ниже 1 500 – 2 000 грн (в июне), а отели на 5 звезд могут стоить от 3 500 грн за номер, отели с тремя звездами держатся в стартовом диапазоне 800– 1 000 грн, а частный сектор и гостевые дома продают номера по цене от 500 грн. В хостелах города можно снять номер от 300 грн. По сравнению с прошлым годом цены поднялись на 50 – 200 грн. за номер.
Правила относительно безопасного отдыха в Одессе
- Отдыхая в закрытом курортном комплексе Одессы, ознакомьтесь с правилами безопасности, действующими на территории комплекса;
- Посещайте только официально открытые пляжные зоны;
- Ознакомьтесь с указателями у открытых пляжных зон, указывающих на укрытие рядом;
- Купаться можно только в зонах огражденных противоминными сетками и проверенных саперами;
- Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги.