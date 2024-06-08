Робіть це перед сном і ваше волосся сліпитиме блиском

Мрієте про густе, блискуче волосся, яке буде предметом заздрості? Здорове волосся - це не лише дар природи, але й результат правильного догляду. І вечірня рутина відіграє в цьому не останню роль.

News Bytes ділиться 5 простими, але дієвими кроками, які ви можете зробити перед сном, щоб ваша шевелюра сяяла:

Розчісування - запорука здоров'я:

Розчісуйте волосся перед сном гребінцем з широкими зубцями або м'якою щіткою, починаючи з кінчиків і рухаючись вгору. Це допоможе розплутати волосся, запобігти ламкості та полегшити його укладку вранці.

Атласний комфорт:

Замініть звичайні наволочки на атласні. Гладка поверхня атласу мінімізує тертя та пошкодження волосся протягом ночі, роблячи його більш м'яким та блискучим.

Ніколи не лягайте спати з мокрим волоссям:

Це може призвести до ламкості, посічених кінчиків та втрати блиску. Дайте волоссю висохнути природним шляхом або висушіть його феном на прохолодному режимі.

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Нічна сироватка для волосся:

Перед сном нанесіть на волосся кілька крапель живильної олії, такої як арганова, жожоба, кокосова або виноградної кісточки. Це допоможе зволожити волосся, запобігти появі посічених кінчиків та зробити його більш еластичним.

Бережне фіксування:

Відмовтеся від тугих резинок, які травмують волосся. Використовуйте шовкові або атласні резинки, щоб заплести волосся в нетугу косу або колосок.

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