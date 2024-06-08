Делайте это перед сном и ваши волосы будут слепить блеском

Мечтаете о густых, блестящих волосах, которые будут предметом зависти? Здоровые волосы – это не только дар природы, но и результат правильного ухода. И вечерняя рутина играет в этом не последнюю роль.

News Bytes делится 5 простыми, но действенными шагами, которые вы можете сделать перед сном, чтобы ваша шевелюра сияла:

Расчесывание – залог здоровья:

Расчесывайте волосы перед сном расческой с широкими зубцами или мягкой щеткой, начиная с кончиков и двигаясь вверх. Это поможет распутать волосы, предотвратить ломкость и облегчить их укладку утром.

Атласный комфорт:

Замените обычные наволочки на атласные. Гладкая поверхность атласа минимизирует трение и повреждение волос в течение ночи, делая их более мягкими и блестящими.

Никогда не ложитесь спать с мокрыми волосами:

Это может привести к ломкости, иссеченным кончикам и потере блеска. Дайте волосам высохнуть естественным путем или высушите их феном на прохладном режиме.

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Ночная сыворотка для волос:

Перед сном нанесите на волосы несколько капель питательного масла, такого как аргановое, жожоба, кокосовое или виноградное косточки. Это поможет увлажнить волосы, предотвратить появление секущихся кончиков и сделать их более эластичными.

Бережная фиксация:

Откажитесь от тугих резинок, травмирующих волосы. Используйте шелковые или атласные резинки, чтобы заплести волосы в непрюгую косу или колосок.

Напомним, мы уже писали, как отрастить длинные и здоровые волосы.

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