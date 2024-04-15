Аэропорт в Киеве сможет принимать самолеты уже через месяц: что известно

Международный аэропорт "Киев" сможет приступить к приему пассажиров через месяц после объявления об открытии воздушного пространства страны. Глава Совета директоров аэропорта Денис Костржевский уверен, что последствия военного периода можно будет быстро устранить.

Об этом он заявил в интервью "Украинским новостям". В то же время, Костржевский не стал прогнозировать, когда именно это произойдет.

"С военной точки зрения, Аэропорт "Киев" находится в абсолютно непригодном для использования состоянии. Самолеты не могут приземляться и взлетать. В то же время, все те повреждения, все те меры, которые были предприняты для предотвращения использования аэродрома противником, можно довольно быстро устранить", – отметил он.

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Председатель Совета добавил, что техника находится в пригодности к работе, как специалисты готовы к выполнению своих задач.

"В Аэропорте "Киев" мы делаем все возможное, чтобы как-то удержать, сохранить тот основной скелет тех специалистов, техников, инженеров, которые станут основой возрождения предприятия", – указал он.

Костржевский добавил, что Киев, как столица Украины, исходя из общегосударственных, стратегических соображений должен иметь мощный всепогодный аэропорт на правом берегу Днепра.

"Мы ведем переговоры с несколькими партнерами, как на государственном, так и частном уровнях. Не хочу преждевременно называть эти компании. Скажу лишь то, что, несмотря на войну, есть большая заинтересованность аэропортовой отраслью Украины", – добавил он.

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