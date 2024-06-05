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Соціум

10 секунд - і готово: простий варіант літньої укладки

Ціхоцька Марія

10 секунд - і готово: простий варіант літньої укладки
Стилісти рекомендують звернути увагу на прості та елегантні зачіски з зібраним волоссям

Влітку, коли сонце палить, а вологість сягає піку, хочеться якомога менше часу витрачати на укладку волосся. Але це не означає, що потрібно ходити з розпущеним та неакуратним волоссям.

Стилісти рекомендують звернути увагу на прості та елегантні зачіски з зібраним волоссям, які не лише практичні, але й підкреслюють красу вашого обличчя.

Найкраща зачіска, яку можна зробити за 10 секунд:

Ця зачіска, яку продемонструвала стилістка Ніколь Чотті, ідеально підходить для будь-якої погоди. Її можна зробити на волоссі середньої довжини, не потребуючи миття волосся.

Інструкція:

  1. Зберіть волосся в низький хвіст. Використовуйте резинку будь-якого кольору, адже її не буде видно. Тримайте хвіст домінуючою рукою і трохи витягніть його, щоб утворилася петля.
  2. Скрутіть хвіст. Перемістіть іншу руку всередину резинки під хвіст і скрутіть волосся проти годинникової стрілки, закручуючи його по всій довжині.
  3. Закріпіть зачіску. Скрутіть один раз навколо петлі, яку ви створили на першому кроці, ту резинку, яка до цього була загорнута у волосся.

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Переваги цієї зачіски:

  • Швидкість: Її можна зробити за 10 секунд.
  • Простота: Не потребує спеціальних навичок чи інструментів.
  • Практичність: Зачіска стійка до спеки та вологості.
  • Елегантність: Виглядає стильно та акуратно.

Порада:

  • Щоб зробити зачіску більш об'ємною, можна трохи начесати волосся біля кореня перед збиранням у хвіст.

Ця проста зачіска стане вашим рятівником у спекотні літні дні. Вона не лише допоможе вам зберегти акуратний вигляд, але й підкреслить вашу красу та стиль.

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