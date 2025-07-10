Жизнь на побережье: лучшие места для проживания у моря в Великобритании

Провести лето, любуясь бескрайним океаном, вдыхая свежий морской бриз и наслаждаясь спокойствием прибрежной жизни – что может быть прекраснее? Где в Великобритании можно найти такие места? Мы собрали десять лучших прибрежных городов Великобритании для жизни, идеально подходящих для украинцев, находящихся в Европе и мечтающих о комфортной жизни у моря.

1. Брайтон

Брайтон – один из лучших прибрежных городов Великобритании для жизни. Этот оживленный и современный курорт на южном побережье Англии славится своей уникальной атмосферой и живописными пляжами. Здесь есть все для комфортной жизни и развлечений: музеи, театры, кинотеатры, современные торговые центры, рестораны и кафе на любой вкус, дискотеки и клубы для любителей ночной жизни.

Особенности Брайтона :

Пляжи : Живописные галечные пляжи привлекают туристов и местных жителей.

: Живописные галечные пляжи привлекают туристов и местных жителей. Водные виды спорта : Серфинг, кайтсерфинг, виндсерфинг и плавание доступны для активного отдыха.

: Серфинг, кайтсерфинг, виндсерфинг и плавание доступны для активного отдыха. Культурная жизнь : Многочисленные фестивали, выставки и концерты в течение года.

: Многочисленные фестивали, выставки и концерты в течение года. Транспорт : Хорошо развитая система общественного транспорта – автобусы, поезда и трамваи – обеспечивает легкое передвижение по городу и окрестностям.

: Хорошо развитая система общественного транспорта – автобусы, поезда и трамваи – обеспечивает легкое передвижение по городу и окрестностям. Высокое качество жизни сочетается с доступной недвижимостью, что делает Брайтон привлекательным для переезда.

Для украинцев : Брайтон – отличный выбор для тех, кто находится в Великобритании по программе временной защиты. Город предлагает возможности для работы, обучения и интеграции, а также развитую украинскую диаспору.

2. Борнмут

Борнмут – это побережье Британии. Источник: Pixabay Борнмут – это побережье Британии. Источник: Pixabay

Борнмут – одно из лучших прибрежных мест для жизни в Великобритании. Расположенный на южном побережье Англии, этот город известен своим прекрасным пляжем, возможностями для серфинга и уникальной атмосферой.

Особенности Борнмута :

Пляжная зона : Километры золотого песка и длинные набережные с живописными видами.

: Километры золотого песка и длинные набережные с живописными видами. Развлечения : Высококлассные рестораны, магазины, кафе, спортивные и театральные мероприятия.

: Высококлассные рестораны, магазины, кафе, спортивные и театральные мероприятия. Спорт : Серфинг, плавание, гольф и велоспорт доступны для активного отдыха.

: Серфинг, плавание, гольф и велоспорт доступны для активного отдыха. Инфраструктура : Развитая экономика, медицина, культура и образование делают город привлекательным для инвестиций в будущее.

Для украинцев : Борнмут идеально подходит для семейной жизни и работы. Благодаря доступным ценам на недвижимость и близости к Лондону, этот город удобен украинцам, которые ищут баланс между морским спокойствием и городскими возможностями.

3. Солсбери

Солсбери — лучший прибрежный город на юге Англии для тех, кто ищет спокойный и уединенный образ жизни. Расположенное на побережье, оно известно своей живописной набережной и видами на море.

Особенности Солсбери :

Покой : Менее шумно, чем другие прибрежные города, что идеально для тех, кто хочет уйти от городской суеты.

: Менее шумно, чем другие прибрежные города, что идеально для тех, кто хочет уйти от городской суеты. Многочисленные кафе, рестораны, местные магазины и рынки со свежими морепродуктами.

со свежими морепродуктами. Водные виды спорта : Возможности для активного отдыха на воде.

: Возможности для активного отдыха на воде. Культура : Рядом расположены старинные замки, музеи и художественные галереи.

: Рядом расположены старинные замки, музеи и художественные галереи. Недвижимость : Доступные цены и разнообразие вариантов – от квартир до домов на побережье.

Для украинцев : Солсбери подойдет для тех, кто ищет тихое место для жизни с возможностью быстрого доступа в большие города, такие как Лондон или Брайтон.

4. Истборн

Истборн, Великобритания. Источник: Pixabay Истборн, Великобритания. Источник: Pixabay

Истборн – один из лучших прибрежных городов Англии для жизни! Расположенный на юго-востоке страны, он славится живописными пляжами и уютной атмосферой.

Особенности Истборна :

Пляжи : Великолепные пляжи для отдыха, серфинга, виндсерфинга и плавания.

: Великолепные пляжи для отдыха, серфинга, виндсерфинга и плавания. Развлечения : Рестораны, кафе, пабы, ночные клубы и торговые центры.

: Рестораны, кафе, пабы, ночные клубы и торговые центры. Транспорт : Удобное расположение вблизи Лондона и Брайтона, развитая транспортная инфраструктура.

: Удобное расположение вблизи Лондона и Брайтона, развитая транспортная инфраструктура. Недвижимость : Доступны цены на квартиры и дома на побережье.

Для украинцев : Истборн – идеальный выбор для тех, кто хочет соединить морскую жизнь с возможностью работать в больших городах. Легкий доступ в Лондон делает его привлекательным для украинцев, получивших вид на жительство в Великобритании.

5. Торки

Торки – один из самых привлекательных прибрежных городов для жизни в Великобритании. Расположенное на юго-западном побережье Англии, оно известно своим красивым пляжем и возможностями для серфинга и кайтинга.

Особенности Торки :

Пляжи : Открытые и закрытые пляжи для плавания, серфинга, виндсерфинга и кайтинга.

: Открытые и закрытые пляжи для плавания, серфинга, виндсерфинга и кайтинга. Культура : Рестораны, пабы, театры, кинотеатры и музеи.

: Рестораны, пабы, театры, кинотеатры и музеи. Архитектура : Аутентичные белые дома и идеальные зеленые газоны.

: Аутентичные белые дома и идеальные зеленые газоны. События : Фестивали, концерты и выставки в течение года.

: Фестивали, концерты и выставки в течение года. Недвижимость : Доступные квартиры и дома с видом на море.

Торки подойдет для тех , кто ищет спокойное место для жизни с возможностью активного отдыха и культурного развития.

6. Стрит

Закат в британском приморском городке. Источник: Pixabay Закат в британском приморском городке. Источник: Pixabay

Стрит – одно из лучших мест для жизни у моря в Англии. Этот небольшой курортный городок идеально подходит для ищущих релакса, развлечений и свежего морского воздуха.

Особенности Стрит :

История : Музей пиратов погружает в атмосферу золотой эры пиратства.

: Музей пиратов погружает в атмосферу золотой эры пиратства. Пляжи : Луиза Бич и близлежащий парк с детской площадкой.

: Луиза Бич и близлежащий парк с детской площадкой. Заведения : Магазины, рестораны, кафе и бары для вечернего отдыха.

: Магазины, рестораны, кафе и бары для вечернего отдыха. Транспорт : Час езды на поезде от Лондона.

Для украинцев Стрит — отличный вариант для тех, кто хочет жить в небольшом городе с доступом в столицу.

7. Портсмут

Портсмут — один из самых старых и живописных городов на южном побережье Англии, которое заслуживает места в списке лучших прибрежных городов для жизни.

Особенности Портсмута :

История : Музей морской истории и башня Спиннакер - самая высокая достопримечательность Великобритании.

: Музей морской истории и башня Спиннакер - самая высокая достопримечательность Великобритании. Пляжи : Популярный пляж Саутси для плавания и отдыха.

: Популярный пляж Саутси для плавания и отдыха. Инфраструктура : Развит центр морской торговли и туризма.

: Развит центр морской торговли и туризма. Недвижимость : Различные районы для семей и студентов.

Для украинцев Портсмут подойдет для тех, кто любит морскую культуру и хочет жить в городе с богатой историей и современной инфраструктурой.

8. Саутенд-он-Си

Романтика прибрежных городов Великобритании. Источник: Pixabay Романтика прибрежных городов Великобритании. Источник: Pixabay

Саутенд-он-Си – живописный город на восточном побережье Англии, заслуживающий места в списке лучших прибрежных мест для жизни в Великобритании.

Особенности Саутенд-он-Си :

Набережная : Более 2 км золотых песчаных пляжей с живописными видами.

: Более 2 км золотых песчаных пляжей с живописными видами. Культура : Театры, музеи, кинотеатры, магазины и парк развлечений Adventure Island.

: Театры, музеи, кинотеатры, магазины и парк развлечений Adventure Island. Транспорт : Отличное сообщение с Лондоном и соседними городами.

: Отличное сообщение с Лондоном и соседними городами. Недвижимость : Доступное жилье для семей и студентов.

Для украинцев : Саутенд-он-Си идеально подходит для семейной жизни благодаря школам, детсадам и безопасной среде.

9. Дорсет

Дорсет по праву занимает высокое место в списке лучших мест для жизни у моря в Великобритании. Расположенный на южном побережье Англии, он идеально подходит для любителей покоя и природы.

Особенности Дорсета :

Природа : Юрское побережье с отпечатками динозавров и живописные пляжи.

: Юрское побережье с отпечатками динозавров и живописные пляжи. Тихое место для отдыха от городского шума.

шума. Спорт : Кайтсерфинг, серфинг, парусный спорт и водные лыжи.

: Кайтсерфинг, серфинг, парусный спорт и водные лыжи. Недвижимость : От уютных коттеджей до роскошных апартаментов.

Для украинцев : Дорсет – идеальный выбор для тех, кто ищет спокойную жизнь у моря с возможностью наслаждаться природой и историей.

10. Тенби

Пляж Танби. Источник: Pixabay Пляж Танби. Источник: Pixabay

Этот курорт на южном побережье Англии – одно из лучших прибрежных мест для жизни в Великобритании. Он известен своими красивыми пляжами, парками и приятной атмосферой.

Особенности Тенби :

Пляжи : Пляж Танби с живописными видами.

: Пляж Танби с живописными видами. Культура : Музеи, театры и художественные галереи.

: Музеи, театры и художественные галереи. Заведения : Кафе, рестораны и магазины с местными деликатесами.

: Кафе, рестораны и магазины с местными деликатесами. Транспорт : Близость к Лондону делает его удобным для путешествий.

Для украинцев : Тенби – отличный выбор для тех, кто хочет соединить морскую жизнь с культурными событиями и активным отдыхом.