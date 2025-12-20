Заявления Путина на ''Прямой линии'': что имеет значение для Украины?

Из всего того, что наговорил Путин на своей "Прямой линии" 19 декабря, для Украины имеют значение лишь две темы: заявление о том, что украинские войска "должны быть полностью выведены с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в пределах административных границ"; условия и "предложения" по выборам в Украине.

Заявления Путина на "Прямой линии" лишь подтвердили то, в чем были убеждены многие политики и эксперты, в том числе и автор этих строк, - Путин не собирается прекращать войну против Украины и не собирается уже сейчас идти хотя бы на незначительные компромиссы для завершения войны против Украины.

Для Кремля обсуждение мирного плана Трампа является сугубо переговорной игрой только с США, чтобы сохранить конструктивные отношения с нынешним Президентом США и для того, чтобы провоцировать проблемы и противоречия в отношениях между Соединенными Штатами и Украиной. Именно на это было нацелено предложение о выводе украинских войск из Донбасса, после чего Кремль якобы готов был прекратить военные действия против Украины. В Кремле прекрасно понимали, что Украина не согласится с этим предложением, поэтому и выдвигали его, чтобы спровоцировать противоречия между США и Украиной, чтобы вновь создать впечатление у Трампа, что Украина не хочет договариваться о прекращении войны. Но если бы даже Зеленский согласился на вывод украинских войск из Донбасса, то через некоторое время от Украины потребовали отдать Херсон и Запорожье. И заявления Путина на "Прямой линии" это только подтвердили.

Поэтому не стоит удивляться заявлению Путина о том, что Москва для прекращения войны требует выполнения тех требований, озвученных летом 2024 года. Россия аннексировала четыре украинских региона еще в конце сентября 2022 года (Крым был аннексирован еще в марте 2014 года). И уже тогда возник абсолютный переговорный тупик по территориальному вопросу. После этого российское руководство ни разу не демонстрировало готовности отказаться (хотя бы частично) от решения по аннексии украинских территорий, которое к тому же закреплено в Конституции РФ. Позиции Украины и России по поводу статуса пяти украинских регионов, аннексированных Россией, невозможно объединить даже теоретически. Удивляться заявлениям Путина на "Прямой линии" могут лишь наивно верившие в миролюбие Путина и его готовность к компромиссу, как, например, Стив Виткофф. Напомню, что еще до "Прямой линии" в ряде своих публичных выступлений в конце ноября и начале декабря 2025 Путин требовал признания российского статуса всех пяти украинских регионов, аннексированных Россией.

Похоже, что в Москве с самого начала не приняли механистический компромисс, предложенный американцами по территориальному вопросу: де-факто признание российскими трех регионов (Крым, Донецкая и Луганская области), статус Запорожской и Херсонской областей оставался неопределенным, но с прекращением огня по линии фронта. Однако по тактическим соображениям в Москве не категорически отказывали американцам в их мирных предложениях. Поэтому все предложения по прекращению войны в случае вывода украинских войск из Донбасса были циничной и грязной разводкой (переговорным мошенничеством). И чем раньше эта идея будет выброшена на политическую мусорку, тем больше шансов будет для оздоровления переговорного процесса.

Такой же грязной и циничной разводкой есть и заявления Путина об условиях проведения выборов в Украине. Эти заявления – набор фейков (например, о 10 миллионах украинских граждан в России, которые должны принять участие в выборах в Украине) и унизительных требований к Украине. Но то, что сказал российский диктатор по этой теме, должно стать прямым сигналом тревоги для Банковой. Необходимо немедленно прекратить какие-либо игры на тему "выборы во время войны", чтобы не давать повода для политических манипуляций не только со стороны США, но и России. И ни в коем случае нельзя соглашаться на включение темы выборов в повестку мирных переговоров. Любые выборы в Украине могут состояться только после стойкого прекращения военных действий, и условия проведения выборов в Украине – крайне важный вопрос нашего суверенитета. Любое внешнее вмешательство в условия проведения выборов в Украине недопустимо.