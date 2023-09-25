Зарядка Макбук, когда отключили электричество: лайфхаки для пользователей

В условиях наступления очередной тревожной и тяжелой зимы, вновь становятся актуальными вопросы энергоэффективности. Враг не готовится отступать от своих коварных планов, поэтому нужно быть готовыми к плановым и экстренным отключениям электричества. Опыт предыдущей зимы показал, что работать в интернете при отсутствии света вполне возможно. И даже можно заряжать ноутбук от повербанка.

Зарядка Макбука от повербанка

MacBook от Apple – один из самых популярных ноутбуков на рынке Украины. Пользователи ценят его за непревзойденную мощность, компактность и эргономику. Ноутбук Эпл радует и длительной автономностью. Но если экстренное отключение света затягивается, сможете зарядить его от повербанка. Этот лайфхак пригодится и любителям работать вне дома или офиса вдалеке от ближайшей розетки.

Подключение Макбука к повербанку потребует наличия соответствующего USB-C кабеля. Некоторые современные модели повербанков оснащены специальными разъемами, предназначенными именно для зарядки ноутбуков.

Выбор мощного повербанка: как выбрать повербанк для ноутбука Эпл

Если у ноутбука батарея емкостью 50 ВтЧ, необходимо подойти к выбору повербанка с умом:

Мощность и емкость: Чтобы зарядить Макбук полностью, выбирайте устройство с емкостью не менее 50-60 ВтЧ. Если перевести в миллиампер-часы, это выйдет примерно 30 мАч Выходная мощность: Повербанк должен поддерживать выходное напряжение 20V и ток 2.25A, что соответствует мощности 45W. Наличие USB-C PD: Этот протокол позволяет заряжать устройства максимально быстро и безопасно. Качество сборки и защита: Дополнительные функции, такие как защита от перегрева и короткого замыкания, крайне желательны. Бренд и гарантия: Ставьте на известные марки с хорошими отзывами и продолжительной гарантией.

Обычный повербанк от смартфона также можно использовать, но придется ставить его на максимально высокие значения силы тока и напряжения. Он вряд ли зарядит ноутбук Эпл полностью. Но вы сможете пополнить заряд, чтобы дождаться появления света.

Альтернативные пути: другие способы зарядки Макбука

Зарядка ноутбука Эпл от повербанка – самый простой и проверенный на практике способ. Но вполне возможно использовать и другие методы:

Автомобильные инверторы для зарядки ноутбука: Преобразуют напряжение от автомобильного аккумулятора в 220V, позволяя подключить зарядное устройство Макбука.

Солнечные зарядные устройства с аккумулятором (повербанком): Отличный вариант для путешественников, преобразующий солнечный свет в электроэнергию.

Резервные аккумуляторные блоки: Компактные устройства, которые можно подключить напрямую к Макбуку.

Станции зарядки в общественных местах и “Пунктах Незламности": В специально оборудованных палатках, кафе, библиотеках, супермаркетах и пр. есть станции быстрой зарядки для различных устройств.

Предыдущая зима показала, что украинцы не оставят друг друга в беде и помогут зарядить гаджеты для работы даже в самых сложных условиях.

Эффективное использование батареи ноутбука Эпл

Быстрый разряд во многом обусловлен и действиями своего пользователя. Чтобы работать на одном заряде максимально долго, придерживайтесь следующих рекомендаций:

Регулировка яркости экрана: Снижение яркости экрана уменьшает потребление энергии.

Закрытие лишних приложений: Работающие в фоновом режиме программы активно тратят заряд.

Отключение беспроводных соединений: Если Wi-Fi или Bluetooth не используются, лучше их отключить.

Выбор энергосберегающего режима: В настройках MacOS есть специальный режим, уменьшающий потребление энергии.

Регулярное обновление системы: Новые версии MacOS часто содержат оптимизации, направленные на эффективное использование батареи.

Зарядка Макбука в условиях отсутствия электричества может стать вызовом, но зная основные способы и принципы, эту задачу можно успешно решить. Главное – всегда быть готовым и иметь под рукой нужные аксессуары.