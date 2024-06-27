Запад вскормил Путина нефтедолларами, а отдуваться почему-то должны одни лишь украинцы

КНДР отправляет инженерные войска на помощь России, которая поможет агрессору высвободить человеческий ресурс для войны. Я давно предлагаю странам НАТО сделать именно это – отправить в Украину войска для тылового обеспечения и строительства инженерных укреплений, чтобы ВСУ смогли высвободить ресурс для передовой, но пока мы видим в основном типичное блеяние сирых.

Запад вскормил Путина нефтедолларами и технологиями, а отдуваться за многолетнюю преступную политику западных столиц – а как иначе назвать сотрудничество с кремлёвскими людоедами – почему-то должны одни лишь украинцы.

Позор цивилизованному миру, что до сих пор тянет с назревшими и перезревшими решениями. Вместо того, чтобы обвинять украинцев в неготовности вставать в очереди в военкоматы, западным странам следовало бы отправить профессиональных воинов защищать нашу общую евроатлантическую цивилизацию в Украину – не на передовой, подчёркиваю, а именно в тылах.

Обратите внимание: я уже даже не говорю о срочном приёме Украины в НАТО, хотя это на самом деле совершенно справедливый и очевидный шаг, который является единственной гарантией остановки российской агрессии.