Захід вигодував Путіна нафтодоларами, а віддуватися чомусь мають лише українці

КНДР відправляє інженерні війська на допомогу Росії, яка допоможе агресору звільнити людський ресурс для війни. Я давно пропоную країнам НАТО зробити саме це – відправити в Україну війська для тилового забезпечення та будівництва інженерних укріплень, щоб ЗСУ змогли звільнити ресурс для передової, але поки що ми бачимо в основному типове мекання сирих.

Захід вигодував Путіна нафтодоларами та технологіями, а віддуватися за багаторічну злочинну політику західних столиць – а як інакше назвати співпрацю з кремлівськими людожерами – чомусь мають лише українці.

Ганьба цивілізованому світу, що й досі тягне з назрілими та перезрілими рішеннями. Замість того, щоб звинувачувати українців у неготовності вставати у черзі до військкоматів, західним країнам слід було б відправити професійних воїнів захищати нашу спільну євроатлантичну цивілізацію в Україну – не на передовій, наголошую, а саме у тилах.

Зверніть увагу: я вже навіть не говорю про терміновий прийом України до НАТО, хоча це насправді цілком справедливий і очевидний крок, який є єдиною гарантією зупинення російської агресії.