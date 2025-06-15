Займет ли Польша место Украины в российском ''списке врагов''?

Россия давно ведет "гибридную войну" с Польшей путем кибератак, шпионажа и диверсий, а также демонизирует ее в собственной пропаганде. В последнее время создание образа врага из Варшавы приобрело более "концептуальный" характер. Близкие ко Кремлю аналитические центры разрабатывают конспирологические теории о том, как Европа использует "агрессивную Польшу" против России, и открыто пишут, что скоро она может занять место Украины. Российские аналитики все больше внимания уделяют военному аспекту противостояния с Варшавой. Однако то, решится ли Кремль на новое вторжение, напрямую зависит как от исхода войны с Украиной, так и от решимости Европы и США защищать своих союзников. Об этом пишет в своей публикации Jamestown Foundation.

Польша уже давно находится на острие российской гибридной войны, включающей в себя кибератаки, саботаж, шпионаж и диверсии, осуществляемые в том числе с использованием местного криминалитета. Однако во внутренней российской пропаганде этому противостоянию до недавнего времени не уделялось слишком большого внимания. В случае, если будет достигнуто перемирие с Украиной, ситуация может измениться. Российским властям нужно будет искать новый способ поддержания необходимого уровня страха перед внешним врагом, который с 2022 года окончательно стал основой существования путинского режима. Роль этого врага вполне может занять Варшава.

Ситуацию для российских пропагандистов облегчает то, что Польша вынуждена реагировать на гибридную агрессию Кремля, и каждую такую реакцию пропаганда способна представить как "проявление русофобии". К примеру, в ноябре прошлого года в ответ на российские диверсии в Польше была открыта американская база ПРО. Москва назвала этот шаг провокацией, ведущей к "повышению общего уровня ядерной опасности". В ответ польская сторона привела базу в состояние повышенной боеготовности.

Ухудшение российско-польских отношений наблюдалось и до полномасштабного вторжения в Украину, однако в 2023 году достигло пика. С конца 2022 года кремлевская пропаганда стала регулярно публиковать статьи, изобилующие конспирологическими теориями о том, "почему Польша ненавидит Россию". Осенью 2023 года бывший президент, а ныне заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Польшу "истеричным, грубым, чванливым и амбициозным врагом".

Еще раньше сенатор Андрей Климов угрожал Польше "катастрофическим сценарием" в случае ее "нападения на Беларусь". Наконец, сам Путин предостерегал Польшу и Литву "от попыток эскалации украинского конфликта", обещая ответить "всеми имеющимися у нас средствами", включая ядерные.

Пока, к счастью, все это остается лишь угрозами, однако уже тогда в российскую пропаганду впервые вошел нарратив о том, что Польшу якобы "готовят к войне с Россией". В последующий год эта тема несколько стихла в российском информационном поле, однако сейчас возвращается в него уже на новом уровне – более "концептуальном" и детальном.

С мая текущего года теме противостояния с Варшавой стали уделять внимание не только пропагандисты и чиновники, но и аналитические центры. Если раньше Польша провозглашалась в их статьях "сателлитом США", то сейчас, когда главным врагом России была объявлена Европа, Варшава названа "антироссийским" инструментом Парижа и Лондона.

К примеру, автор наиболее близкого к Путину аналитического центра "Дискуссионный клуб "Валдай" Алексей Чихачев обратил внимание на двусторонние договоры, заключенные Францией с Италией, Испанией и Польшей. Польша в этой связи объявляется "агрессивным соседом", с помощью которого Париж якобы надеется создать для Москвы "дополнительные сложности". Показательно, что автор статьи гадает о степени распространения французского "ядерного зонтика" и, фактически, ставит Польшу в один ряд с Украиной, называя их инструментами "антироссийской политики" Макрона.

Программный директор "Валдая", Тимофей Бордачев, прямо пишет, что "возможности использовать Украину не безграничны и финал драмы уже просматривается", а потому на ее место придет Польша. Именно оттуда, по его словам, западные страны будут "привлекать человеческие ресурсы" для противостояния с Москвой – если только Польша и Румыния не восстанут против "диктата" ЕС и не "обретут собственное лицо".

Учитывая, что Кремль имеет привычку обвинять в собственных планах других, столь откровенное сравнение Польши с Украиной выглядит тревожно. К антипольской истерии подключился и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявивший, что "Польша выбрала враждебность по отношению к России".

Следующим тревожным знаком стало повышенное внимание российской пропаганды к военной политике Варшавы. Радикал-патриоты считают количество ракет, закупленных Польшей, и распространяют конспирологические теории о команде из Великобритании, Германии и Франции, готовящихся напасть на Россию с использованием "антироссийских прокси". К этой кампании подключились и белорусы, заявляющие, что Польша "готовит провокации для срыва российско-белорусских учений "Запад-2025".

Польша, в свою очередь, действительно готовится к отражению растущей угрозы со стороны России, в том числе через организацию военной подготовки добровольцев. Премьер-министр страны Дональд Туск анонсировал подготовку ста тысяч таких добровольцев.

Это не означает, что Россия именно сейчас всерьез готовится к нападению на Польшу – особенно учитывая тот факт, что у Москвы не хватает солдат даже для серьезных наступательных действий в Украине. Однако в дальнейшем многое будет зависеть от того, сможет ли гибридная и информационная война заменить в сознании россиян ту функцию "сплочения общества вокруг лидера", которую выполняет сейчас "горячая" война в Украине. К сожалению, опыт показывает, что для удержания власти Путину приходится периодически "повышать дозу" милитаристской истерии, и Польша может стать удобной мишенью для этого.