''Заговор Шойгу'' и после 9 мая остается в работе

4 мая три издания – телеканал CNN, Financial Times и эмигрантские "Важные истории" опубликовали доклад некой разведки одной из стран Евросоюза о том, что Шойгу и ещё кто-то могут готовить ликвидацию "путина". Многие издания это прокомментировали и получилась крупномасштабная информационная операция.

Смысл её – напомнить "башням" кремля, что 9 мая самый удобный день для закрытия бренда "путин" с целью упрощённого вывода РФ из войны. Этот день удобен, так как ни одна из группировок в кремле не сможет заявить – на трибуне стоял двойник и ввести в игру после взрыва своего "путина". Объявить: на параде взорвали двойника – это плюнуть в душу "глубинному народу" и порвать все скрепы. Для них это "красная линия" – если её перейти, то постоянно будет возникать подозрение – царь ненастоящий.

Доклад "разведки из одной страны ЕС", его так назвали, чтобы никто не подумал на британцев, содержит и подсказку, что будет, если Шойгу с генералами не уберут "путина". Им пообещали иранский сценарий, в котором полковники массово и быстро становятся генералами. Авторы доклада написали – Бортников и Герасимов обеспокоены состоянием личной охраны генералов и требуют укрепить её силами Федеральной службы охраны, но Белоусов и глава Росгвардии Золотов отказываются это делать.

Такая обеспокоенность у них появилась после начала "Эпической ярости", и не только у них. В КНДР уже 22 марта вписали в конституцию – в случае убийства иностранцами председателя Трудовой партии Корее по этому государству должен быть без промедления нанесен ядерный удар. Это называется, мы всех сразу предупреждаем.

Но в случае с "путиным" и Ким Чен Ыном есть проблема, которая была и у Брежнева в советском анекдоте. "Почему нельзя застрелить Брежнева на митинге как Ленина? Потому что со всех сторон дёргают за руку и говорят: "Дай я стрельну". У КНДР ещё и проблема, что её ракеты до США и Европы не долетают и число ядерных боеголовок ограничено, на всех не хватит.

В РФ боеголовок достаточно, некоторые даже взлетают, но много иностранных агентов. Даже Шойгу с Мишустиным имеют репутацию агентов влияния Китая. Есть ещё крайне неудобные для прицеливания агенты Израиля, хасидской организации "Хабад" и Эстония. Ядерный удар по Эстонии равен удару по Ленинградской области, а это не Сибирь, над которой Симонья предлагала взорвать ядерную бомбу, чтобы вывести из строя спутники США. Но так как "СВО" не закончено, то Украина на первом месте в списке.

Авторы доклада всё это учли, и чтобы отвести ядерный удар от Украины, назначили Шойгу главным заговорщиком. Знали, в это никто не поверит, но моментально оживили "вечный" русский спор, чем лучше: шарфиком или табакеркой?

Кремлёвцам дали этим подсказку – обойдитесь хоть раз без украинских дронов, сами взорвите "путина", как вы взорвали 9 мая Ахмата Кадырова в 2004 г. Московское ПВО сохранит репутацию непробиваемого, и у пропагандистов будет ещё большая свобода фантазии решить, кто взорвал 9 мая "путина", чем они написали о подрыве "Северного потока". Можете даже написать, это сделали "Хабад", шабат, "Моссад" или набат, они обожают рекламу. Особенно, когда за неё не надо платить.

Но 4 мая Зеленский сначала наговорил в Ереване про дроны над Красной площадью, а на следующий день по пути в Бахрейн объявил о перемирии с 6 мая. "Путин" не стал жаловаться в ООН, как 29 декабря 2025 г., что Зеленский хотел его убить на Валдае 91 дроном. Вместо этого 7 мая пообещал неядерный, но основательный удар по центру Киева и по бункеру Зеленского, и что никакого перемирия не будет даже на 9 мая.

В результате "взорвался" Трамп и ультимативно потребовал перемирия на три дня с обменом пленными "тысячу на тысячу". Так как стороны к столь большому обмену не готовились, то списков у них не оказалось. Кремль сходу заявил, Банковая свой список не подала, поэтому обмен не состоялся. Но Москалькова только к 12 мая составила список из 9083 россиян и сообщила СМИ. Обмен состоялся только 15 мая – в Украину вернулось лишь 205 защитников.

Зеленский заявлением о дронах явно испортил медиа-игру в "заговор Шойгу". По сути, он взял на себя ликвидацию "путина" ещё до того, как она произошла бы. После его слов нельзя уже было сказать, что "путина" взорвали 9 мая не спецслужбы Украины, а кто-то другой. Даже если бы обошлось без дронов. Сказали бы, какие украинцы креативные.

Сложно оценить, насколько реальным был "заговор Шойгу" на 9 мая. Но подозрительно никто не хотел оказаться в этот день на параде рядом с "путиным". Даже лукашенко. На его сайте висело поздравление "братскому народу", как будто он не собирался лично ехать. Лукашенко в 2015 г. на парад не ездил, а в 2023 г. уехал с него, не пообедав с "путиным". В этом контексте нежелание Фицо оказаться на параде обретает особый смысл. О приезде Токаева и Мирзиёева стало известно лишь пост-факт.

Похоже, срыв "заговора Шойгу" стал одной из причин, по которым 11 мая появилось интервью Юлии Мендель у Такера Карлсона. Она не сказала ничего такого, что не было бы известно. В целом, к её интервью можно применить правило, скажи, кто твои пресс-секретарь и начальник канцелярии, и я скажу кто ты.

Более интересно обращение Мендель к "путину" в стиле "Я, простая женщина". Далеко не простая. Поэтому дважды повторенная ею замысловатая фраза "Никто вам не скажет спасибо, если остановите войну, но люди будут знать", в нём явно неспроста. Это похоже на новый виток в "заговоре Шойгу", и если в кремле не сделают правильные выводы, то каждый российский генерал может получить по самокату.