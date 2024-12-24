Зачем Трамп вспомнил о Гренландии?

Анонсируя назначение своего очередного кореша посолом в Дании, Трамп вспомнил свою идею забрать остров у датчан.

В 2019 году Трамп уже потребовал в Дании продать Гренландию, и вот снова.

Тогда датский премьер назвал саму идею "абсурдом", Трамп обиделся и отменил визит в Данию, все что вы могли подумать об этом – справедливо.

Сейчас он снова об этом говорит.

Проблема только в том, что сейчас все же не 19 век, Гренландия вполне себе автономный регион, имеет свое самоуправление и ее физически нельзя просто так продать. Арктика.

Остров уже много лет ведет диалог с Копенгагеном о независимости, а не о переходе под юрисдикцию США.

Главная преграда независимости банальна – Гренландия примерно на 95% зависит от дотаций Дании и ЕС. Собственно, последние инвестируют в остров как инструмент влияния в будущем.

Ну конечно, сами по себе подобные заявления – это наркомания в чистом виде. Но куда уж деть.