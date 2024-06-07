Республиканская партия, которая находится под контролем трамповской платформы МАГА, официально заявила, что не смотря на решение американского суда, выдвигает и поддерживает Трампа кандидатом в президента США. Путин глубоко удовлетворен, как и в случае с Януковичем.

Ему кажется, что ему опять повезло с Америкой, как тогда с Украиной. Большей дискредитации страны, чем борьба уголовно наказуемого кандидата в президенты за власть в демократической стране трудно придумать, ибо "это работает", как с несчастной Украиной (Янукович), так и с высокомерной и самоуверенной Америкой, которая думала, что она независима от Кремля или Пекина.

Но, что общего между американским миллионером, грубым плейбоем Трампом, другом российской мафии и донецким рецидивистом, слугой Ахметова и другом ФСБ Януковичем. Обоих суды признали уголовниками. Но Янукович был рецидивистом - три ходки в тюрьму по решению суда и легко добился политического успеха и благосклонности украинских избирателей, а Трамп впервые получил решение американского суда и уголовный статус в середине избирательной кампании. Поможет ли имидж уголовника Трампу стать президенту, как Януковичу или нет?

Слово за Россией и Китаем.

Впервые в истории президентских выборов в США американские избиратели здесь вторичны. Но, есть еще "глубинное государство", которое блюдет не только свои корпоративны интересы и ценности, но и национальные интересы безопасности США.

Ему тоже придется выбирать и решать проблему устойчивости, стабильности американского государства и политической системы.