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Навіщо Трамп бере приклад із Януковича

Віктор НебоженкоВіктор Небоженко

Навіщо Трамп бере приклад із Януковича
Навіщо Трамп бере приклад із Януковича

Республіканська партія, яка перебуває під контролем трампівської платформи МАДА, офіційно заявила, що не зважаючи на рішення американського суду, висуває та підтримує Трампа кандидатом у президента США. Путін глибоко задоволений, як і у випадку із Януковичем.

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Ему кажется, что ему опять повезло с Америкой, как тогда с Украиной. Большей дискредитации страны, чем борьба уголовно наказуемого кандидата в президенты за власть в демократической стране трудно придумать, ибо "это работает", как с несчастной Украиной (Янукович), так и с высокомерной и самоуверенной Америкой, которая думала, что она независима от Кремля или Пекина.

Но, что общего между американским миллионером, грубым плейбоем Трампом, другом российской мафии и донецким рецидивистом, слугой Ахметова и другом ФСБ Януковичем. Обоих суды признали уголовниками. Но Янукович был рецидивистом - три ходки в тюрьму по решению суда и легко добился политического успеха и благосклонности украинских избирателей, а Трамп впервые получил решение американского суда и уголовный статус в середине избирательной кампании. Поможет ли имидж уголовника Трампу стать президенту, как Януковичу или нет?

Слово за Россией и Китаем.

Впервые в истории президентских выборов в США американские избиратели здесь вторичны. Но, есть еще "глубинное государство", которое блюдет не только свои корпоративны интересы и ценности, но и национальные интересы безопасности США.

Ему тоже придется выбирать и решать проблему устойчивости, стабильности американского государства и политической системы.

Джерело:facebook.com

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