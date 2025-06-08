Зачем россияне проанонсировали ''большое заседание Совбеза''

Для большей интриги сказали, что это заседание, которое очень многие ждут (на сколько я понимаю, подразумевается ответ на наши удары по стратегическим аэродромам).

Все мы прекрасно уже понимаем, что арсенал действий у Путина очень ограничен. Ядерки нет и не будет. Орешник явно не нуждается в заседании Совета безопасности.

Какие тогда могут быть сценарии?

1. Худший. Начнется подготовка к мобилизации или даже объявлена мобилизация. Технически они с апреля готовы к ней. Я не верю в бунты против мобилизации.

2. Очень плохой. Объявления новых регионов территорией России (прежде всего Харьковская область).

3. Очень плохой. Будет сделано обращение в КНДР. Напомню, на прошлой неделе Шойгу был у Кима.

4. Ничего не будет.

Я специально пишу о плохих сценариях. Лучше быть готовым к худшему, хотя надеюсь, победит сценарий номер 4.

И не исключено, что этот анонс нужен Путину, чтобы дотнего снова позвонил Трамп.