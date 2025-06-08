Зачем россияне проанонсировали "большое заседание Совбеза"
Для большей интриги сказали, что это заседание, которое очень многие ждут (на сколько я понимаю, подразумевается ответ на наши удары по стратегическим аэродромам).
Все мы прекрасно уже понимаем, что арсенал действий у Путина очень ограничен. Ядерки нет и не будет. Орешник явно не нуждается в заседании Совета безопасности.
Какие тогда могут быть сценарии?
1. Худший. Начнется подготовка к мобилизации или даже объявлена мобилизация. Технически они с апреля готовы к ней. Я не верю в бунты против мобилизации.
2. Очень плохой. Объявления новых регионов территорией России (прежде всего Харьковская область).
3. Очень плохой. Будет сделано обращение в КНДР. Напомню, на прошлой неделе Шойгу был у Кима.
4. Ничего не будет.
Я специально пишу о плохих сценариях. Лучше быть готовым к худшему, хотя надеюсь, победит сценарий номер 4.
И не исключено, что этот анонс нужен Путину, чтобы дотнего снова позвонил Трамп.