Зачем Кремль обостряет риторику сейчас: на кого рассчитаны заявления Путина
В России два главных оружия – понты и военные преступления. И текущее обострение воинственной риторики руководства РФ – оси эти "буферные зоны", "нелегитимный зеленый", "устранение режима" – об этом.
Путинские понты и блеф являются основным приемом российской дипломатии, особенно активным в последние три года. Главный триггер активизации этой риторики сейчас – отказ Украины капитулировать, несмотря на давление со стороны Трампа и России. Россия решила продолжить линию на эскалацию информационного давления.
РФ уже не может к реальному усилению военного давления на достижение заявленных целей. Наблюдается неустанное снижение ее военного и экономического потенциала, что подтверждается:
- Исчерпание запасов артиллерии и бронетехники, растущая зависимость от внешних поставщиков вооружений (например, КНДР относительно артиллерийских снарядов).
- Негативной макроэкономической динамикой при отсутствии инвестиций, включая ограниченную инвестиционную активность Китая. Да, прямые китайские инвестиции за годы войны не демонстрируют какой-либо положительной динамики.
- Тактика "мясных штурмов" в конце концов может настолько истощить российский потенциал, что проблемой будет удержание того, что уже увлечено.
- Внутренне экономическая ситуация в РФ характеризуется пессимистическими ожиданиями и скоплением публичной усталости от войны.
Так что российская риторическая эскалация преследует несколько целей:
- Воздействие на администрацию Дональда Трампа. Попытка убедить американское руководство (подтвердить мнения в голове Трампа) в якобы непобедимости РФ и ее способности к длительной войне с целью побуждения к усилению давления на Украину и ЕС.
- Внутриполитическая стабилизация. Проекция уверенности в внутренней аудитории (элите и население) для нивелирования растущей усталости от войны и ухудшения социально-экономической ситуации.
- Тестирование реакции Запада и дестабилизация Украины: Зондирование границ допустимого в международной реакции, а также предоставление пропагандистских нарративов лояльным политическим силам и агентам влияния на Западе и антиукраинским элементам в Украине и за рубежом. Целью является дискредитация украинской государственности, в частности из-за атак на легитимность украинской власти.
Однако эффективность указанной российской стратегии ограничивается рядом факторов:
- Устойчивость украинского государства и украинского общества, несмотря на все попытки их расшатать, держат довольно монолитно.
- Объективная неспособность РФ воплотить заявленные опасности военным методом. К примеру, создание масштабной "буферной зоны" требует в 10 раз больших территориальных достижений, чем за весь предыдущий год.
- Консолидированная позиция Украины и Европы ограничивают возможности трампа для давления на Украину.
- Пророссийская риторика Трампа становится все большей проблемой для него. Слабая позиция по отношению к Путину (при отсутствии реальных уступок со стороны Кремля) негативно воспринимается в самих США. Что уже побудило республиканцев работать над ссылкой на санкции.
Стратегия Украины в текущих условиях заключается в продолжении курса на истощение России. Основная цель – максимальное ослабление военного и экономического потенциала РФ из-за максимально дорогостоящего для россиян обмена территорий на время и потери.
Конечная цель – создание условий для перехвата стратегической инициативы после критического истощения сил врага – по аналогии со "стодневным наступлением" Антанты в Первой мировой войне.
Эта стратегия безальтернативна, поскольку РФ не планирует честных переговоров и будет воевать, пока выход из войны не станет Путину единственным способом сохранить режим.
Главная задача украинской и европейской дипломатии – не дать Западу купить российский блеф. Чем хуже ситуация для РФ, тем больше будет "понтов" и меньше реальной возможности. Украинскому обществу важно выдержать все это давление психологически и нейтрализовать враждебное информационное влияние – внутреннее и внешнее. Особенно во время российской летней кампании. Выдержать – единственный реальный путь к миру.