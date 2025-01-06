Зачем Кремль морозит Приднестровье?

Без сомнения, энергетический кризис в ПМР был создан Кремлем искусственно.

У Газпрома есть контрактные обязательства поставлять газ в границы Молдовы, и такая возможность есть - через Турецкий поток.

Видимо потому, что Газпром это понимает, он в своем сообщении отметил, что причина остановки поставок – наличие долгов Молдовы за газ. И там не было и слова о проблемах с транзитом через Украину.

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Слід зауважити, що проблема з боргом Молдови (706 млн дол) виникла не сьогодні, а пару років тому, але припинити постачання газу Кремль вирішив саме зараз - посеред зими, розуміючи всі гуманітарні наслідки для населення Придністров’я.

Якщо б Газпром хотів продовжити постачати газ до ПМР, то він ще влітку міг забронювати потужності через Туреччину. Молдова навіть була готова самостійно сплачувати ці додаткові витрати на бронювання потужностей. Або ПМР могла просто додатково відповідно збільшити вартість електрики для Правого берега, щоб компенсувати ці додаткові витрати на транзит через Туреччину.

Тому Кремль цілеспрямовано створив енергетичну кризу в ПМР та занурив регіон у холод та темряву. Бо в 2025 році в Молдові будуть парламентські вибори і це є унікальним шансом повернути до влади про-російські сили.

Зараз по всіх російських каналах, які ще дивиться значна частина населення Молдови та все населення ПМР, активно розкручується тема, що це саме проєвропейський уряд Санду та Київ стали причиною енергетичної кризи. Кремль очікує, що така стратегія дозволить йому повернути до влади в Кишиневі своїх прибічників.

PS. Мій прогноз: Коли Кремль побачить, що Кишинів і без електрики з ПМР стабільно забезпечує правий берег електрикою завдяки імпорту з Європи, то вони поновлять постачання газу в ПМР через Туреччину. Десь за 1-2 тижнів.