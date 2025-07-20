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За что Путин хочет отомстить Зеленскому, или За что воюют украинцы

Виталий Портников

За что Путин хочет отомстить Зеленскому, или За что воюют украинцы
За что Путин хочет отомстить Зеленскому, или За что воюют украинцы

Когда я вижу в западных медиа тексты о том, что "украинцы потеряли веру в Зеленского" и поэтому нашу страну ожидает невероятное поражение, я практически не сомневаюсь, что их пишут именно те люди, которые "поверили" в Зеленского в первые недели большой войны и никогда не интересовались Украиной как таковой. Поэтому они не способны понять, что настоящие проблемы начнутся тогда, когда украинцы потеряют веру в Украину и ее необходимость им и их детям – конечно, я говорю о тех украинцах, для которых это имеет значение.

Со многими так называемыми российскими либералами дискуссии по поводу того, на кого напал Путин, я веду с первых дней великой войны. Для них все однозначно – Путин напал на молодого и популярного Зеленского из зависти. Украина для этих людей – просто более "демократичная" версия России, в которой какие-то сумасшедшие иногда говорят на непонятном языке. Ну и Путин хочет прибрать эту версию в руки и отомстить Зеленскому.

Действительно, наши государственные институты также способствовали этому отождествлению человека с государством и в первые месяцы войны я вынужден был множество раз отвечать на вопрос, считаю ли я, что выступления Зеленского в парламентах и создали желание помочь. И я множество раз объяснял, что если бы не было военного сопротивления и Бучи, эти выступления – кто бы их ни читал – ни на что бы не повлияли от слова вообще. Но мне упорно не хотели верить: бывшие советские люди и их потомки зациклены на фигуре вождя. И не понимают, что нельзя делать государство и нацию заложниками чьей-либо внутренней или внешней популярности.

Ведь британцы воевали не за Черчилля, а за свободу Британии – и благополучно лишились своего премьера времен войны в первые дни мира. Многие видят в этом черную неблагодарность, а я как раз вижу единственно возможную логику. Потому что глава государства времен войны – просто чиновник, который должен эффективно обеспечить выживание и победу страны. Не меньше, но и не больше. А после войны мы имеем право идти дальше и с другими людьми. Мы должны заботиться о стране, а не о нем.

А может ли быть иначе, когда победу одерживают ради главы и его популярности и он использует эту победу с собственными политическими целями?

Конечно же, может и мы знаем фамилию такого победителя. Это генералиссимус Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин.

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