Ядерные угрозы Путина. Байден даст заднюю?

Сразу скажу, что относиться к этому беззаботно инфантилизм. Хотя и бить тревогу и кричать "караул" тоже не стоит.

Одно дело – заявление военного преступника с его международными последствиями, другое дело – непосредственные изменения самого документа, в этом случае – военной доктрины РФ и Основ государственной политики в сфере ядерного сдерживания.

Кто-то из нас в состоянии буддистского спокойствия заметит, что Путин это сделал, чтобы в очередной раз запугать Запад, но Запад уже устал от ядерных угроз Кремля и большинство "красных линий" давно уже перейдено. Поэтому эта бравада окажется незамеченной.

Нет, нет. Запад действительно устал от угроз. И "красные линии" Путина действительно перейдены. Но одно дело, когда раздаются нелепые заявления "никого и зовут его никак" Медведева, а другое дело - изменение ядерного документа с акцентом на международную реакцию и аудиторию, которая склонна будет воспринять это как чрезвычайное событие.

Поверьте, сейчас западные медиа разразятся агрессивной кампанией засеивания страхом общественного мнения. И количество тех, кто скажет, что на пороге ядерной войны вырастет в прогрессии. А количество тех, кто так подумает, еще больше. А отсюда идея немедленно всадить Украину за стол переговоров с РФ.

С другой стороны, если смотреть на заявление незаконного правителя РФ внимательно, то уточнения политики в сфере ядерного сдерживания направлены на противодействие разрешению Запада на "дальнобой" по РФ.

И теперь ход за Вашингтоном. Байден даст заднюю.