Я подала заявления на Сергей Левочкина

Я, Зинаида Кубар (Лихачева), подала заявления в Национальную полицию Украины о преступлениях, совершенных моим бывшим мужем Сергеем Левочкиным. Да, тем самым Левочкиным, депутатом ОПЗЖ, бывшим главой администрации Виктора Януковича.

Среди них:

Статья 151-2 УКУ, принуждение к "восстановлению семьи", выражающееся в психологическом терроре, слежке, угрозах и преступном давлении на моего мужа

Статья 126-1 УК, домашнее насилие. На протяжении совместного проживания Сергей применял ко мне силу, о чем есть подтверждение врачей и фиксация вызова национальной полиции (которая, конечно, не захотела тогда открывать дело).

Статья 182 УК, нарушение неприкосновенности частной жизни. Сергей позволил себе неслыханное: он присылал интимные видео, сделанные без моего разрешения во время нашего совместного проживания в прошлом, моем теперешнем мужчине. Это невероятная низость. Я не могу вообразить, как нормальный человек такое делает.

Статья 289 УКУ. Речь идет об угоне моего автомобиля – наверное, с целью продемонстрировать мою крайнюю уязвимость и готовность Сергея на любые преступные меры, чтобы меня испугать.

Все эти материалы дела у меня, я готова предоставить их журналистам, чтобы увеличить шансы на справедливое рассмотрение моих заявлений.

Я очень благодарна адвокатскому объединению Галиция за то, что они помогли мне в этом сложном и опасном деле. Я прекрасно понимаю, что для таких людей, как Левочкин, нет предела в мести, и высоко ценю смелость и принципиальность моего адвоката Степана Божило.

Почему я молчала? Я до последнего не хотела выносить грязное белье и надеялась, что между нами все в прошлом и можно простить и забыть. Сергей так не считает. Он считает, что я его собственность, а он всемогущий вершитель судьбы. И пока он прав: в Украине такие деятели, как Сергей, чувствуют себя очень хорошо и не имеют границ. Поэтому для меня это отчаянный шаг, который может стоить мне здоровье и даже жизнь. Но я не боюсь.

В прошлом году я писала, что Левочкин "заказал" перевод моего мужа Владислава Шевченко, военнослужащего ГНСУ и участника боевых действий, в другую воинскую часть, с целью организовать месть. Это все происходило на фоне угроз ему "переведем и убьем".

Сергею Левочкину пока удается свой замысел. Мой муж отправлен в другую воинскую часть, которая находится в Одессе. Что с ним дальше будет, я не знаю. К сожалению, огласка ситуации не привела к реакции руководства ГНСУ, которое подписало этот проплаченный приказ. Последствия могут быть ужасающими.

Поэтому я решила пойти по законному пути и рассказать все.

Вас я прошу о максимальной огласке, потому что это значительно увеличивает шансы на прием заявлений.