WMS система: понятие, основные функции и преимущества для бизнеса

Диджитализация, автоматизация – все это в полной мере присутствует в сегодняшних реалиях. С подобными процессами сталкивается каждый предприниматель, желающий идти в ногу со временем, развиваться и оставаться конкурентоспособным. Помогает в этом разнообразное программное обеспечение в сумме с "умным" оборудованием. Одним из таких продуктов, относящихся именно к ПО, является WMS система управления складом. Это давно известная и популярная система автоматизации склада в Европе и США, а в последние несколько лет и в Украине.

Что такое система WMS?

Полностью эта аббревиатура расшифровывается как Warehouse Management System, а сокращенно WMS. В Украине WMS система под заказ доступна на сайте https://uislab.com/products/wms/. Это один из разработчиков, первым предложивший данный продукт на отечественном рынке.

Это программное обеспечение, устанавливаемое на рабочие компьютеры, планшеты и даже смартфоны. В этой системе можно полностью контролировать все основные процессы, происходящие на складе. Вся документация превращается в электронную, вся актуальная информация обо всем товаре и оборудовании, которое хранится, прибывает или отбывает со склада в доступе одного клика.

Данное ПО поставляется с сопутствующей инфраструктурой, то есть различными сканерами штрих кодов, принтерами и другим оборудованием, которое требуется для полноценной эксплуатации продукта.

Какие функции выполняет система WMS?

Гораздо проще понять, что такое WMS система и зачем она нужна, если ознакомиться с основными ее функциями. А это:

Грамотное распределение складского помещения. Если у вас на складе хаос и всегда не хватает свободного пространства, то WMS система может это изменить. На начальных этапах внедрения системы в базу вносится основная информация о составе: площади, количестве товаров, оборудовании и т.д. Система подсказывает, как лучше все разместить, в результате чего всегда освобождается до 15% свободной площади. Товарооборот на складе. Сюда включен процесс приема, размещения и отгрузки товаров. То есть работник сканирует прибывающий на склад товар и данные о нем автоматически хранятся в системе. В будущем, если кому-то потребуется этот товар, достаточно посмотреть в систему, где именно он находится, когда его готовить к отгрузке и т.д. Комплектация заказов. В системе можно сформировать письма заказов и по ним быстро и без ошибок их комплектовать. Больше не нужно ориентироваться на складе и знать, где что находится, чтобы найти необходимую вещь. Автоматическая инвентаризация. Одна из самых полезных опций, которая необходима на складах с большой номенклатурой. Больше никаких остановок работы предприятия и множества погрешностей в результате подведения отчетностей. Контроль за производительностью сотрудников. Можно присвоить каждому работнику собственное KPI ставить в системе ему задачу и затем следить за тем насколько своевременно оно было выполнено.

WMS система без труда помогает превратить склад в единый механизм, который слаженно и бесперебойно работает.

Как формируется стоимость продукта?

Что касается стоимости WMS системы, то консультироваться нужно с разными разработчиками, а также учитывать количество функций, входящих в продукт. Стоимость зависит от того, насколько масштабным будет ПО, сколько складов оно должно контролировать. Стоит отметить, что система WMS от UIS окупается в течение первого года эксплуатации. Это отличный результат.