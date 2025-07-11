Wizz Air запускает мобильную функцию для управления сбоями летних рейсов

8 июля 2025 года Wizz Air добавила новую функцию в свое мобильное приложение под названием My Journey. Эта функция помогает пассажирам отслеживать, что происходит с их рейсом во время поездки. Она позволяет проверять статус рейса в реальном времени и быстро узнавать о доступной помощи в случае сбоев, таких как задержка, отмена или изменение. Запуск совпадает с периодом усиленного авиационного движения в Европе, когда летний трафик 2025 превышает уровни, зафиксированные в 2024 и пандемии.

По данным авиакомпании, нынешним летом воздушный трафик вырос на пять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В нескольких регионах Европы сохраняется недостаточная пропускная способность диспетчерских служб, что приводит к пробкам и задержкам в основных хабах. Функция My Journey была представлена в рамках более широкой инициативы авиакомпании для поддержки пассажиров во время сбоев рейсов и предоставления четкого, немедленного доступа к соответствующим вариантам путешествия.

"My Journey — это идеальное решение для наших пассажиров, которое позволяет им самостоятельно управлять своим опытом путешествия, что бы ни произошло. С My Journey мы предоставляем клиентам инструменты в реальном времени для управления поездкой на их условиях. Это еще один шаг к выполнению наших обязательств в рамках инициативы Customer First Compass. Мы считаем, что запуск этой функции во время пичного летнего периода, когда больше рейсов испытывают влияние погоды и задержек, связанных с воздушным движением, поможет нашим клиентам легче ориентироваться и сэкономить время и энергию во время путешествий", — Богларка Спак, руководитель отдела клиентского опыта Wizz Air.

С этим обновлением пользователи могут отслеживать ключевые аспекты путешествия непосредственно на мобильном устройстве. Приложение предоставляет доступ к следующей информации и услугам:

статус регистрации и детали посадки;

Обновление номеров выходов на посадку;

Уведомление в реальном времени о задержках или отмене;

Список доступных вариантов поддержки в случае сбоя, таких как:

Проживание в отеле;

Ваучеры на питание;

Компенсация или возмещение в зависимости от права.

Все это доступно в приложении без необходимости стоять в очереди или общаться с персоналом.

Кроме того, пассажиры могут выбирать альтернативные варианты для продолжения поездки, такие как перебронирование на другой рейс, запрос на возмещение или подтверждение альтернативного маршрута, предложенного авиакомпанией. Функция внедряется поэтапно и доступна всем пассажирам, вошедшим в приложение Wizz Air. Приложение отображает все язык, выбранный пользователем в настройках профиля.

Инструмент доступен на основных операционных системах, включая Apple, Google и Huawei. Он предназначен для использования как постоянными пассажирами, так и путешествующими с Wizz Air впервые. Поскольку аэропорты по всей Европе продолжают справляться с большими объемами трафика и погодными сбоями, доступность централизованных обновлений путешествия и функций поддержки в приложении может улучшить доступ пассажиров к срочной информации и реагирование на расписание во время их путешествия.