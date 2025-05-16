Высоко оцененные отели в Порту: 8 крутых локаций для 'безудержного' отпуска

Порту, волшебный портовый город, гармонично дополняет западное побережье Португалии яркими цветами и ноткой выразительного харизматичного шарма. Его мощеные узкие улочки, украшенные подлинной архитектурой, уютными кафе и ресторанами, неизменно привлекают туристов всех возрастов. Бархатные пляжи с ослепительно-белым песком и сочные деликатесы португальской кухни помогают посетителям ощутить все преимущества южного отпуска в этом плодородном уголке. Порту служит уютным приютом для роскошных отелей, которые могут похвастаться удивительной кухней и премиальными удобствами. Город имеет стильный вокзал с оригинальными архитектурными элементами и, конечно, замечательное вино, которое предлагается для дегустации в барах с богатым ассортиментом напитков. Лучшие отели Порта отвечают ожиданиям самых взыскательных туристов-гурманов и помогают создать настроение для отпуска с ноткой роскоши.

Находясь здесь, найдите время, чтобы посетить живописную долину Дору с ее изумрудными виноградниками, чтобы погрузиться в магическую атмосферу этого гостеприимного, живописного региона. Не забудьте попробовать сэндвич Франсесинья – великолепное сочетание воздушного хлеба, вяленой ветчины и сыра.

Прибыв в Порт, может быть сложно решить, где остановиться на ночь, чтобы уровень сервиса вдохновлял и поддерживал позитивный настрой туристов. Наша команда подготовила для вас полезный путеводитель с кратким описанием отелей Порту с самыми высокими рейтингами, которые заслуженно получили признание как опытных, так и начинающих путешественников. Давайте погрузимся в их волшебную атмосферу вместе.

Отели Порта славятся эксклюзивным сервисом и королевскими удобствами. Источник: Freepik Отели Порта славятся эксклюзивным сервисом и королевскими удобствами. Источник: Freepik

Torel Vanguard

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)

Первое шикарное место для проживания в Порту, которое мы хотим вам представить – это экстравагантно названный Torel Vanguard. Этот уютный бутик-отель рассчитан на 42 гостей с высокими требованиями к сервису. Кроме прекрасных удобств, выгодное расположение отеля – еще одно отличительное преимущество:

Через 5 минут пешком можно добраться до вокзала Сан-Бента.

Torel Avantgarde удобно расположен недалеко от знаменитого моста Луиша I.

удобно расположен недалеко от знаменитого моста Луиша I. Гости отеля наслаждаются опьяняющими видами долины реки Дору.

Одна из культовых особенностей отеля – креативно оформленные номера, каждый из которых посвящен известным личностям мирового искусства и культуры. Забронируйте номер Франсиса Бэкона, Чарли Чаплина или Диего Риверы, чтобы впитать мощную энергию славы и харизмы знаменитостей. Окунитесь в просторную ванную с ароматной пеной, и почувствуйте, как повседневные заботы отходят на второй план.

Ориентир стоимости

Стоимость бронирования двухместного номера начинается от £125 за ночь, что достаточно разумно для такого стильного заведения с королевскими удобствами.

Вебсайт : https://www.torelavantgarde.com/

Адрес : Rua da Restauração 336, 4050-501 Порту, Португалия

Телефон : +351 22 011 0082

Casa Gran Cruz

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Эксперты по путешествиям неизменно включают Dom Gran Cruz в десятку лучших отелей Порту. Эта дизайнерская гостиница радует гостей роскошным декором и богатой палитрой сочных оттенков, возвышающих гостей на вершину эстетического блаженства.

Вдохновленный яркими цветами португальских вин и десертов, отель украсил номера оттенками от нежно-розового до насыщенного пурпурного. Роскошные спальни с панорамными окнами и элегантной мебелью распределены по четырем этажам заведения. Узорчатые орнаменты и изысканный декор гармонично вписываются в их интерьеры. Понимая, что одной эстетики недостаточно, отель предлагает гастрономические удовольствия в ресторане Casario с привлекательным ассортиментом блюд и напитков. Здесь путешественники чувствуют себя комфортно, как дома, а искусно приготовленные блюда позволяют насладиться полным спектром тонких вкусов и ароматов Португалии.

Шеф-повар ресторана Мигель Кастро Силва черпает вдохновение из лучших традиций местной и международной кухни, радуя гостей безупречным вкусом и изысканной эстетической подачей. Обязательно попробуйте божественного ската, обжаренного в панировочных сухарях с оригинальным пюре из сельдерея и морского окуня с острым рисовым гарниром.

Ориентир стоимости

Для бронирования уютного номера в Casa Gran Cruz не требуется состояние – £140 за ночь будет достаточно.

Вебсайт : https://www.grancruzhouse.pt/

Адрес : Praça da Ribeira, Viela do Buraco 19, 4050-132 Порту, Португалия

Телефон : +351 22 766 2270

The Yeatman, Вила-Нова-де-Гая

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)

Давайте прогуляемся еще одним прекрасным отелем Порту с винной тематикой, пронизывающим его атмосферу. Его благородное название, The Yeatman, знакомо многим путешественникам, предпочитающим романтические заведения с акцентом на безупречный сервис. Преимущества The Yeatman очевидны:

Отель может похвастаться поразительным винным погребом из 25 000 бутылок изысканных вин.

Элегантно оформленный спа предлагает гостям изысканный опыт с фирменными процедурами из виноградных косточек.

Ресторан со звездой Мишлен представляет роскошные кулинарные шедевры с сочными овощами и морепродуктами. Профессиональные шеф-повара используют свежевыловленную рыбу и фермерские продукты для приготовления блюд.

Широкий выбор напитков из коктейльного меню – также несомненный плюс.

Отель имеет хорошо оборудованный тренажерный зал, хаммам, крытый бассейн и сауну. Ресторан Orangerie с экологичной деревянной отделкой приглашает насладиться тонкими вкусами континентальных завтраков и роскошных буфетов. Копченый лосось и тушеная свинина с овощами – вкусы, которые вы будете помнить еще долго после пребывания.

Ресторан Orangerie делится своим кулинарным ''харизматичным'' шармом с гостями. Источник: Freepik Ресторан Orangerie делится своим кулинарным ''харизматичным'' шармом с гостями. Источник: Freepik

Удивительно, но воспроизвести блюда с подобными вкусами и ароматами дома почти невозможно, ведь за дело берутся кулинарное мастерство талантливых шеф-поваров ресторана.

Ориентир стоимости

Комфортное пребывание в двухместном номере The Yeatman начинается от £135. Некоторые пакеты предлагают выгодные предложения на проживание с детьми, проживающими бесплатно до 12 лет.

Вебсайт : https://www.the-yeatman-hotel.com/en/

Адрес : Rua do Chupelo (Санта Марина), 345, Вила-Нова-де-Гая, 4400-088, Португалия

Телефон : +351 220 133 128

Intercontinental Porto

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)

Расположенный в самом сердце оживленного района Порту, InterContinental приглашает гостей погрузиться в мир безупречной роскоши и королевских услуг. Расположенный в здании бывшего дворца-монастыря, отель может похвастаться роскошно оформленными номерами. Эта топовая гостиница в Порту не идет на компромиссы по эксклюзивному досугу. Его гостиная, украшенная в привлекательном неоклассическом стиле, имеет роскошные хрустальные люстры Swarovski, стильную мебель с бархатной обивкой и мраморный пол. Фотографии старинных городских пейзажей Порту украшают стены, подчеркивая контраст между современной роскошью и сдержанными архитектурными штрихами прошлых лет города.

Изюминкой бара и комфортной обеденной зоны является художественная ротационная выставка. Хорошо оборудованные номера отеля прекрасно меблированы с оригинальными элементами африканского, американского и азиатского стилей. Креативные композиции из шелка, рафии и камыша, а также воображаемые картины Жоржа Курвала придают интригующей атмосфере.

Специалисты оздоровительного центра стремятся улучшить самочувствие и духовное обновление гостей. Умелая команда массажистов и косметологов творит чудеса во благо путешественников. Бар Das Cardosas приглашает гостей насладиться вином, изысканными коктейлями и живой музыкой, в то время как сытные блюда подаются в Astória с сезонными дегустациями премиальных напитков.

Ориентир стоимости

Двухместные номера с бесплатным Wi-Fi в InterContinental можно забронировать от £167 в низкий сезон и от £315 в пик сезона.

Вебсайт : https://www.ihg.com/

Адрес: Praça da Liberdade 25, 4000-322 Порту, Португалия

Телефон : +351 22 003 5600

Casa da Companhia Porto

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

В списке 10 лучших отелей Порту оказалась Casa da Companhia, грациозно расположившаяся в шумном торговом районе города.

Регулярно проводятся впечатляющие мероприятия по "открытию огня" бутылки портвейна, позволяющие гостям погрузиться в историческое прошлое заведения и аутентичную культуру портового города. в номерах.

Пейзажи из окон не менее впечатляющие, предлагая виды на пышные зеленые сады и аккуратные городские пейзажи.

Чтобы подкрепить тела путешественников, ресторан предлагает роскошные деликатесы местной и международной кухни. Его терракотовые стены и большие винные полки вызывают подлинное тепло и стимулируют здоровый аппетит.

Ориентир стоимости

Пребывание в этом благословенном уголке не разорит – комфортная ночевка в двухместном номере начинается от £124.

Вебсайт : https://www.ihg.com/

Адрес : R. das Flores 69, 4050-416 Порту, Португалия

Телефон : +351 22 976 1020

Viña Boutique Hotel

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)

В сфере известных отелей Порту Viña Boutique Hotel предстает как оазис в живописной прибрежной зоне Дору. шедеврами португальской, североафриканской и азиатской кухни.

Кухня бутик-гостиницы Viña особенная, с акцентом на португальскую и азиатскую гастрономическую сцену. Источник: Freepik Кухня бутик-гостиницы Viña особенная, с акцентом на португальскую и азиатскую гастрономическую сцену. Источник: Freepik

Первое, что радует гостей по прибытии в отель, – это его чудесное расположение.

Одна часть номеров имеет классические интерьеры.

Другая часть номеров характеризуется красочными дизайнерскими элементами, вдохновленными Ральфом Лореном, Кристианом Лакруа, Hermès и Kenzo.

Ванные комнаты обладают мраморной отделкой с использованием материалов от известных итальянских и бразильских брендов.

Ориентир стоимости

Стоимость номеров варьируется в зависимости от сезона и составляет от £185 до £255, включая бесплатный завтрак и Wi-Fi.

Вебсайт : https://www.vinhaboutiquehotel.com/

Адрес: R. Fonte da Vinha 383, 4430-487 Вила-Нова-де-Гая, Португалия

Телефон : +351 22 115 4120

Hotel Exmo

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)

Самые популярные отели Порту расположены в речной долине, обогащая пейзажи свежими цветами и тонкими оттенками. искусства и скульптуры придают нотку экстравагантности и португальского шарма интерьерам.

Ориентир стоимости

Размещение в двухместном номере в отеле имеет разумную цену, начиная от £116 за ночь.

Вебсайт : https://oliviahouses.com/

Адрес : Rua do Infante D. Henrique 55-61, 4050-297 Порту, Португалия

Телефон : +351 22 004 6188

Flores Village Hotel & Spa

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 из 5)

Flores Village олицетворяет лучшие черты отелей Порту, Португалия. Это надежное убежище от повседневных забот расположено на улице Руа даш Флореш, знаменитой улице города, выложенной рынками, кафе и ресторанами.

Отель, открытый относительно недавно в 2014 году, искусно подчеркивает благородство архитектурного сооружения XVIII века, в котором он расположен. Благодаря близости к набережной гости могут наслаждаться неспешными прогулками по живописной реке. Благородство внутреннего убранства подчеркивается величественной лестницей и настенными фресками в столовой. Изюминкой отеля является прекрасный спа-центр, который предлагает божественные процедуры, включая винную терапию и массаж шиацу. Гости могут поддерживать форму в современном тренажерном зале и наслаждаться релаксацией в парной и сауне.

Flores Village делает акцент на простоте дизайна с необходимыми удобствами для спокойного отдыха:

Большие кровати с хрустящим белым бельем и пушистыми подушками обеспечивают королевский отдых.

Номера наполнены приятным ароматом свежесваренного кофе благодаря кофемашинам.

В ванных комнатах есть молочно-белый мрамор, пушистые халаты и теплые полотенца для блаженства путешественников.

Винный и тапас-бар Páteo das Flores предлагает отличный гастрономический опыт, где гости могут насладиться вкусными деликатесами португальской кухни в оригинальном кулинарном исполнении.

Гостям подают ежедневные завтраки с богатым ассортиментом пикантных блюд. Кроме того, они получают бесплатный ароматный чай и кофе, соки и вино в уютном лаундже Flores Village.

Ориентир стоимости

Двухместные номера с бесплатным завтраком и Wi-Fi можно забронировать от £109 до £150 в зависимости от сезона.

Вебсайт : https://www.ocahotels.com/

Адрес : R. das Flores 139, 4050-266 Порту, Португалия

Телефон : +351 22 976 9300

Мы составили обзор лучших отелей в Порту, чтобы помочь вам быстро выбрать заведение, соответствующее вашему стилю и настроению. Порту лучше всего посещать весной или осенью, когда погода теплая.

Обязательно посетите парк Серралвеш и красочные церкви и соборы, чтобы насладиться местным шармом. Проведите немного времени в Музее современного искусства, где вы найдете оригинальные произведения искусства с уникальным характером для по-настоящему приятного опыта.

Красивый день и много ярких моментов в одном из лучших туристических направлений мира!