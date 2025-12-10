Выборы в войну. Что это значит?

1. Для выборов нужно перемирие. Собственно, это базовый элемент для проведения выборов. Поэтому только это подвергает сомнению саму идею выборов.

2. Результаты выборов будут означать, что тот, кто выиграет, будет подписывать мирный договор (вряд ли его условия будут глобально отличаться от того, что есть сейчас). Следовательно, состав участников выборов, если они будут, может сильно отличаться от тех, кого сейчас меряют социологи. Это в свою очередь будет делать выборы квазилегитимными. Но общество точно войдет в сверхжесткую турбулентность. Армия, к сожалению, тоже.

3. Россия будет давить на ту позицию, которая у них выработана давно: сначала договор, затем выборы, затем заключение договора новым Президентом. И потому я не верю, как минимум пока, в выборы по формуле: перемирие-выборы-договор. Россиянам это просто не нужно.