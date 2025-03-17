Вторая в Европе или мире? В США возрастают опасения по поводу усиления армии Турции

По сообщениям ряда западных СМИ, Конгресс США намерен в ближайшее время поднять вопрос о признании Турции страной Ближнего Востока, а не Европы – тем самым продемонстрировав и свое геополитическое отношение к Анкаре как к антагонисту. Также в Соединенных Штатах нарастают опасения насчет усиления турецкой армии за последние годы, ряд экспертов называет ее уже не просто второй в Европе, а второй в мире. Так ли это на самом деле? Давайте разберемся.

Проблемы рейтингов

На сегодняшний день в мире существует множество рейтингов, которые пытаются отразить военный потенциал тех или иных стран, но практически все из них кардинально некорректные и не соответствуют действительности.

Дело в том, что все эти псевдорейтинги базируются и формируются с изрядной долей претенциозности на крайне ограниченном наборе сухих данных, заключающихся в элементарном сравнении количественных компонент. То есть у кого больше танков – тот и сильнее, у кого больше солдат, у кого больше артиллерии, у кого больше самолетов... Но отдельной графой, создающей искаженное представление о потенциале той или иной страны, всегда была градация по наличию ядерного оружия.

Разумеется, если рассматривать такой вариант, то турецкая армия никогда не сможет стать ни второй, ни третьей (ни в Европе, ни в мире) по простой причине – из-за отсутствия ядерного оружия. Хотя войны последних 80 лет, а также полномасштабная война в Украине показали, что у страны может быть ядерное оружие, но это отнюдь не решающий фактор в конвенционной войне.

Поэтому если оценивать возможности армии, то категория наличия ядерного оружия не должна быть решающей, выводящей страну сразу в первые позиции рейтингов. Например, если говорить о европейских армиях, то вооруженные силы Великобритании и Франции практически всегда занимали первые места только из-за наличия ядерного оружия у этих стран, но разве французскую можно считать сильнее и боеспособнее турецкой? В том-то и дело, что нет. Турецкая армия по ряду показателей значительно опережает французскую – как по численности, так и по комплектации техникой.

Но дело не только в количестве сил и средств. Проблема многих рейтингов заключается в том, что они не оценивают показатели возможностей страны в обороне и наступлении. Например, рельефно-ландшафтные особенности страны, энергетическую независимость, логистику – транспортную развязку и многие другие узкоспециализированные аспекты.

Я принимал участие в работе над проектом "Рейтинг: Сильнейшие армии Европы 2019", в котором учитывались многие дополнительные факторы для оценки потенциала, среди которых – наличие реального боевого опыта у армии, площадь территории страны, протяженность автомагистралей и железных дорог, количество аэропортов и многие другие.

Тогда турецкая армия занимала четвертую позицию – уступая российской, британской и французской. Опять-таки решающую роль тогда все же играло наличие у первых трех ядерного оружия и учет России как частично европейской страны.

Но если не принимать во внимание ядерное оружие и российскую армию со спорным европейским статусом и объективно рассмотреть потенциал ВС Турции?

Турецкая армия сегодня

На сегодняшний день турецкая армия имеет вторую наибольшую численность войск – более 355 тысяч – среди всех европейских стран, уступая только украинским войскам – более 800 тысяч действующих сил.

Кроме того, у турецкой армии одна из крупнейших в Европе бронетанковых групп, в составе:

– танки – более 2 350 разных модификаций, в том числе с учетом тех, что на хранении;

– ББМ – более 7 500;

– артиллерия – более 2 500.

ВВС Турции имеют на вооружении более 300 единиц авиационной техники, а флот более 100 единиц надводных и подводных средств.

Кроме этого, Турция обладает хорошо развитым военно-промышленным комплексом, который может удовлетворять потребности войск преимущественно продукцией своего производства. А сравнительно недавно в предсерийное производство был запущен первый турецкий танк собственного производства, обладающий собственным МТО, – "Алтай".

Вот и возникает вопрос: сколько стран в Европе обладают достаточно развитым военно-промышленным комплексом с возможностью производства собственных основных боевых танков? Опять-таки – единицы. Германия, Великобритания, Франция, Италия и Украина. Но в большинстве своем предприятия этих стран работают сейчас на обслуживание, ремонт и модернизацию, а не на массовое производство боевых машин.

Турция является безоговорочным лидером в Черном море. Турецкий флот можно называть сильнейшим в нем и представляющим серьезную силу за пределами страны. Но есть нюанс: война в Украине показала, что в современных условиях размер флота не играет в закрытых акваториях серьезной роли.

Фактически за первый год боевых действий в Черном море украинские морские дроны переквалифицировали на тот момент равный турецкому по потенциалу российский Черноморский флот во флотилию, а к третьему году войны и вовсе заставили вывести часть кораблей в Каспийское море.

При этом турецкие корабелы сделали выводы из украинского опыта и сейчас достаточно активно развивается местная отрасль по созданию и производству морских дронов разного функционала и назначения.

У ВВС Турции одна из сильнейших ударных групп, при этом в стране развиваются собственные авиационные отрасли с перспективой выхода на самообеспечение.

Но очень важным фактором для турецкой армии является и то, что, в отличие от всех остальных европейских вооруженных сил, это армия (вторая после украинской), у которой есть реальный боевой опыт. Турция годами участвует в силовых операциях на севере Сирии и Ливии, а также в ряде других локаций.

С учетом всего вышеизложенного я могу отметить, что по своему потенциалу турецкая армия сейчас в Европе соревнуется за первое место именно с украинской – по количеству сил и средств, возможностям ВПК и т.д. При этом если по количеству войск турецкая уступает украинской в 2,5 раза, то по количеству техники можно сказать, что Турция занимает первое место в Европе.

Что касается мирового рейтинга, то стоит объективно признать (без учета наличия ядерного оружия), что самыми сильными армиями являются войска США и Китая, Индии и Пакистана, России, Северной и Южной Кореи. Поэтому, с учетом сил и средств, турецкая армия занимает в мировом рейтинге восьмую позицию, но отнюдь не вторую.

Тем не менее это значительно выше тех показателей, которые были у турецкой армии 10 или 20 лет назад, и Анкара уверенно движется по пути наращивания своего потенциала, пользуясь достаточно благоприятными для этого условиями. И если говорить о странах НАТО, то среди всех членов Североатлантического альянса турецкая армия и вправду вторая после США, а среди европейских стран в НАТО – безусловно, первая.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".