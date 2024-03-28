ВСУ истребляет командные пункты оккупантов: взрывное видео

Украинские военные устроили настоящую охоту на российские командно-наблюдательные пункты (КСП). Наши разведывательные дроны находят такие центры управления, а затем за дело берутся "охотники".

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Неожиданный JDAM

На днях мощный видеоролик уничтожения вражеского КСП показали бойцы 1-го отдельного батальона морской пехоты 36 ОбрМП.

Аэроразведчики морпехов обнаружили скрытый командный пункт в селе Любимовка на временно оккупированной территории Херсонщины и "навели" на него авиацию. Украинские пилоты отработали блестяще – две управляемые авиабомбы JDAM/AASM превратили КСП в "братскую могилу".

"Дикие танцы" 82 ОДШБр

Также мастерски и убийственно отработали по оккупантам и бойцы роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Дикая Дивизия" (Wild Division) 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Повелители дронов высмотрели в селе Вербовои на Запорожье местоположения личного состава и КСП противника. Наказание незваных гостей в украинских зданиях и подвалах было жестким, но справедливым, а исполнителями казни стали наши FPV-дроны.

Наказание за попытку воровства Leopard

Ранее эпическое видео о работе FPV-дронов опубликовали бойцы 12-й бригады "Азов". Рекомендуем для просмотра: оккупанты пытались украсть танк Leopard и жестоко поплатились.