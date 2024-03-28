ЗСУ винищує командні пункти окупантів: вибухове відео

Українські військові влаштували справжнє полювання на російські командно-спостережні пункти (КСП). Наші розвідувальні дрони знаходять такі центри управління, а потім за справу беруться "мисливці".

Відео дня

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Нежданий JDAM

Днями потужний відеоролик знищення ворожого КСП показали бійці 1 окремого батальйону морської піхоти 36 ОбрМП.

Аеророзвідники морпіхів виявили прихований командний пункт у селі Любимівка на тимчасово окупованій території Херсонщини і "навели" на нього авіацію. Українські пілоти відпрацювали блискуче – дві керовані авіабомби JDAM/AASM перетворили КСП на "братську могилу".

"Дикі танці" 82 ОДШБр

Так само майстерно та вбивче відпрацювали по окупантах і бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Дика Дивізія" (Wild Division) 82-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Повелителі дронів кмітливо видивилися у селі Вербовому на Запоріжжі місця розташування особового складу і КСП противника. Покарання непроханих гостей в українських будівлях і підвалах було жорстким, але справедливим, а виконавцями страти стали наші FPV-дрони.

Покарання за спробу крадіжки Leopard

Раніше епічним відео про роботу FPV-дронів поділился бійці 12-ї бригади "Азов". Рекомендуємо для перегляду: окупанти намагалися вкрасти танк Leopard і жорстоко поплатилися.