Встреча Лукашенко с Келлогом. Никаким мирным посредником Лукашенко не будет

1. Я не верю в истории о Лукашенко-миротворце, который едва не станет посредником в переговорах РФ-Украина. Почему? Да потому что он не может влиять на Путина. От слова никак. Во-вторых, Украина откажется от такого посредничества после 2022 года. Список "почему нет" могу продолжить, но пока достаточно.

2. Читал на днях экзотическую версию, что через Луку Трамп что-то хочет передать Си. Большего бреда сложно придумать. Но белорусам она почему-то нравится.

3. Моя версия остается неизменной. Келлог должен был "измерить температуру" готовности/неготовности Беларуси стать плацдармом для будущего теоретического наступления россиян на Прибалтику/Полтщу/Украину после учений Запад 2025. И, наверное, он должен получить предупреждение этого не делать.

В этом контексте я повторю то, что и говорил раньше: Лукашенко на это не пойдет из-за позиции Китая, которому нужна нормализация отношений с ЕС. И рынки ЕС. Нападение через Беларусь на Украину и, тем более, страну ЕС, будет аргументом для ухудшения тех же отношений и потерей сверхприбыльного бизнеса.