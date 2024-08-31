Все в этом мире продается и покупается: визит Путина в Монголию

Визит Путина в Монголию.

Все в этом мире продается и покупается, к сожалению.

Россия тоже заплатит за визит своего лидера. Цена вопроса (подтверждена) – на Монголию не распространяется запрет на экспорт бензина и монголы не будут иметь проблем на своем рынке.

Сейчас Монголия также требует снять пошлины на 800 товаров, важных для экспорта. И, наверное, добьется больших уступок.

Кроме того, сейчас Монголия торгуется с Россией и Францией за получение права строить АЭС в этой стране. Пока шансы относительно равны и французы и россияне говорят о своей победе.

Одним словом, когда мы говорим о демократии, мы должны также помнить, что на все есть свой прайс. И у монголов и у развитых демократий.